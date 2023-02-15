Kısa çalışma ödeneği ve nakdi yardım nedir, 100 bin TL nakdi yardım kimlere verilecek, başvuru yapılacak mı? Depremin etkilediği 10 il için maddi destek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunarak depremzedelere nakdi yardım için harekete geçileceği bilgisini verdi. Ancak ödemelerin nasıl ve ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz bir bilgi vermedi.

Erdoğan yardım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı. Hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı açıklamıştık.



Acil ihtiyaçlar için 100 bin lira nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Devlet ve millet olarak elele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız.



Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız öncülüğünde 2022 karlarını yüzde itibariyle belli bir oranını şu an itibariyle 50 milyar lira civarıda bunları dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır.



Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Ülkemizin ihracatına 20 milyar dolar katkıda bulunan bölgenin ayağa kalkmasını sağlamak için her türlü katkıyı sağlayacağız.