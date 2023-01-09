KOBİ nedir, ne demek? KOBİ kredi türleri nelerdir, destek kredisi nasıl alınır?

KOBİ’nin açılımı “küçük ve orta büyüklükteki işletme” demektir.
Buna göre yıllık çalışan kişi sayısı 250’den az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu (bunlardan herhangi bir tanesi) 250 milyon TL’den fazla olmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilir.
Bir şirketin KOBİ kapsamına girmesi ve KOBİ’lere özel teşvik, hibe gibi desteklerden yararlanabilmesi için Yönetmelik ile belirlenen yapısal ve mali şartları sağlıyor olması gerekir.
Yönetmelikte yapılan bu tanıma göre mikro işletmeler, küçük işletmeler ve orta ölçekli işletmeler KOBİ kapsamına girmektedir.
Bu işletmelerin her birini kendi içinde ayrı ayrı incelemek gerekir:
Mikro işletmeler: Yıllık çalışan kişi sayısı 10 kişiden az olan, yıllık net satış miktarı veya mali bilançosu 3 milyon TL’den fazla olmayan işletmelerdir.
Küçük işletmeler: Yıllık çalışan kişi sayısı 50 kişiden az olan, yıllık net satış miktarı veya mali bilançosu 25 milyon TL’den fazla olmayan işletmelerdir.
Orta büyüklükteki işletmeler: Yıllık çalışan kişi sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış miktarı veya mali bilançosu 125 milyon TL’den fazla olmayan işletmelerdir.
KOBİ’ler ticari hayatta tutunabilmek ve faaliyetlerini devam ettirebilmek için büyük ölçekli işletmelere göre daha çok finansal desteğe ihtiyaç duyabilir.
KOBİ destek kredisi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere verilen devlet desteğidir. Şartları karşılayan işletmelerin makine, personel ve üretime katkı sağlayan birtakım giderleri KOBİ kredisi kapsamında karşılanabilir.
Bu nedenle hem bankalar hem de devlet KOBİ’leri destekleyici çeşitli avantajlar sunmaktadır. KOBİ kredisi de bu desteklerden biridir.
KOBİ halk arasında “esnaf” olarak da tanımlandığından KOBİ kredisi aynı zamanda esnaf kredisi olarak da adlandırılır.
Esnaf kredisi ile bankalar, KOBİ’leri yalnızca bireysel müşterilerden ayrı tutmakla kalmaz, büyük ölçekli işletmelerden de farklı olarak çeşitli kredi imkanları sunar.
KOBİ destek kredisi 3 ayrı şekilde alınabilir.
KOBİ finansman destek kredisi programı kapsamında işletme kredisi, makine teçhizat kredisi veya acil destek kredisi alabilmek mümkündür.
KOBİ destek kredisi sayesinde bir ok işletme sahibi faizsiz kredi alarak işletmesini geliştirebilir.
Bu tarz kredi desteği belirli kriterleri sağlayabilen tüm işletmelere verilir.
Bu desteklerden faydalanabilmek adına atılması gereken bazı adımlar vardır.
Söz konusu adımlar şunlardır:
1- İşletme sahibi tarafından internet üzerinden KOSGEB sitesine erişim sağlanır.
2- Sitede geleneksel girişimci eğitimi veya ileri girişimci eğitimi derslerinden herhangi birisine kayıt olunur.
3- Dersler online olarak takip edilir ve eksiksiz şekilde tamamlanır.
4- Dersleri tamamlayan işletme sahiplerinden yeterli şartları karşılayanlar KOBİ destek kredisine başvurmaya hak kazanmış olur.