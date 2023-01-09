KOBİ nedir, ne demek? KOBİ kredi türleri nelerdir, destek kredisi nasıl alınır?

KOBİ KREDİSİ NEDİR?

KOBİ’ler ticari hayatta tutunabilmek ve faaliyetlerini devam ettirebilmek için büyük ölçekli işletmelere göre daha çok finansal desteğe ihtiyaç duyabilir.



KOBİ destek kredisi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere verilen devlet desteğidir. Şartları karşılayan işletmelerin makine, personel ve üretime katkı sağlayan birtakım giderleri KOBİ kredisi kapsamında karşılanabilir.



Bu nedenle hem bankalar hem de devlet KOBİ’leri destekleyici çeşitli avantajlar sunmaktadır. KOBİ kredisi de bu desteklerden biridir.



KOBİ halk arasında “esnaf” olarak da tanımlandığından KOBİ kredisi aynı zamanda esnaf kredisi olarak da adlandırılır.



Esnaf kredisi ile bankalar, KOBİ’leri yalnızca bireysel müşterilerden ayrı tutmakla kalmaz, büyük ölçekli işletmelerden de farklı olarak çeşitli kredi imkanları sunar.