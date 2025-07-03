Kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaş hesaplama

Kök maaş, emeklinin çalışma hayatı boyunca prim gün sayısı, prime esas kazancı gibi kriterlere göre SGK tarafından hesaplanan temel emekli aylığıdır; bu tutara zam ve ek ödemeler henüz eklenmemiştir. Eğer kök maaş, belirlenen "en düşük emekli maaşı" sınırının (altındaysa, aradaki fark Hazine tarafından sosyal destek olarak tamamlanır; bu destek zamlı tutara dahil edilmez.