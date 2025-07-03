Kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaş hesaplama

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı öncesinde, “kök maaş” hesaplama ekranları yeniden gündeme oturdu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ‑Kur emeklisi, kendi kök maaşlarını öğrenmek istiyor. Peki, kök maaş nedir? Kök maaş nasıl öğrenilir?

Kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaş hesaplama - 1

Kök maaş, emeklinin çalışma hayatı boyunca prim gün sayısı, prime esas kazancı gibi kriterlere göre SGK tarafından hesaplanan temel emekli aylığıdır; bu tutara zam ve ek ödemeler henüz eklenmemiştir. Eğer kök maaş, belirlenen "en düşük emekli maaşı" sınırının (altındaysa, aradaki fark Hazine tarafından sosyal destek olarak tamamlanır; bu destek zamlı tutara dahil edilmez.

EKONOMİ HABERLERİ

Kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaş hesaplama - 2

KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

Temmuz 3’te açıklanacak haziran enflasyon verileri ile birlikte, e‑Devlet üzerinden SSK’lular "4A Emekli Aylığı", Bağ‑Kur’lular ise "4B Emekli Aylığı" sekmesinden kök maaşlarını sorgulayabilecek . e‑Devlet ekranında yer alan "5510 Ek‑19" ya da "ek madde 19 intibak farkı" tutarı, en düşük emekli maaşı olan 12 500 TL’den çıkarıldığında, emeklinin gerçek kök maaşı net olarak görülebilecek.

Kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaş hesaplama - 3

KÖK MAAŞ GÖRÜNTÜLEME

e‑Devlet’e giriş yapıp ilgili emekli aylığı bölümüne girin ("4A” ya da "4B").

"Detay" kısmında yer alan "Ek‑19" tutarını görüntüleyin.

Bu tutarı en düşük maaş olan 12 500 TL’den çıkardığınızda kök maaşınız ortaya çıkar.


Kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaş hesaplama - 4

Bu uygulama sayesinde; zam öncesi ham maaşınız net şekilde görülebiliyor ve yeni zam sonrası elinize geçecek miktarı önceden hesaplayabiliyorsunuz.

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