Kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaş hesaplama
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı öncesinde, “kök maaş” hesaplama ekranları yeniden gündeme oturdu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ‑Kur emeklisi, kendi kök maaşlarını öğrenmek istiyor. Peki, kök maaş nedir? Kök maaş nasıl öğrenilir?
Kök maaş, emeklinin çalışma hayatı boyunca prim gün sayısı, prime esas kazancı gibi kriterlere göre SGK tarafından hesaplanan temel emekli aylığıdır; bu tutara zam ve ek ödemeler henüz eklenmemiştir. Eğer kök maaş, belirlenen "en düşük emekli maaşı" sınırının (altındaysa, aradaki fark Hazine tarafından sosyal destek olarak tamamlanır; bu destek zamlı tutara dahil edilmez.