''Komando dede'' yine ortalığı birbirine kattı (Adana)

Olay yerine gelen polislerin sakinleştiremediği 'Komando dede'ye daha sonra Özel Harekat Polisi müdahale etti.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve 'komando dede' olarak ünlenen Cebeci, “Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" demişti.