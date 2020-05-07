''Komando dede'' yine ortalığı birbirine kattı (Adana)
Adana'da ''Komando dede'' olarak tanınan 66 yaşındaki emekli öğretmen, evinin penceresinden havaya ateş açtı. Cebeci uzun uğraşlar sonucu özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek, hastaneye götürüldü.
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DHA 07.05.2020 - 17:49
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki İbrahim Cebeci ortalığı birbirine katınca polis duruma müdahale etti.
PTT Evleri Mahallesi'nde yaşayan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, evinin penceresine çıkarak havaya ateş açtı.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polislerin sakinleştiremediği 'Komando dede'ye daha sonra Özel Harekat Polisi müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonuca Özel Harekat Polisi, eve gizlice girerek 'Komando dede'yi etkisiz hale getirdi.
Tedavi için hastaneye götürülen Cebeci, daha önce kamuflaj kıyafetler giyip, evinin karşısında bulunan ağaca çıkmış, dallardan baş aşağı sarkarak komando marşı söylemişti.
Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve 'komando dede' olarak ünlenen Cebeci, “Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" demişti.
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