Konut kredisi faiz oranları düştü mü? En düşük ve en yüksek konut kredisi tutarları, vade sayısı ve aylık taksit oranı
Ev sahibi olma hayali olanlar bankaların konut kredisi tutarlarını, faiz oranlarını, vade sayısı ve aylık taksit ödemelerine dair detayları araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ardından bankaların kredi oranları öne çıkmaya başladı. Konut kredisine başvuracaklar kredi faizlerinde indirim beklentisi ile bankaların kampanyalarını araştırıyor. Kamu ve özel bankaların sıfır veya ikinci el evler için konut kredisi kampanyalarında faiz oranları değişiyor. İşte, en yüksek ve en düşük faiz oranına sahip konut kredileri...
İlk veya ikinci evini alacak olanlar bankaların konut kredisi faiz oranlarına yoğunlaştı. Özellikle Merkez Bankası indirimi ardından konut kredilerinde de büyük bir beklenti oluştu. Ev alıcıları da kamu ve özel bankaların kredi kampanyalarında vade sayısı, taksit tutarı, kredi miktarı ve toplam geri ödeme tutarı gibi detayları tek tek araştırıyor. İşte, güncel konut kredisi kampanyaları...