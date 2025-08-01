Konut kredisi faiz oranları düştü mü? En düşük ve en yüksek konut kredisi tutarları, vade sayısı ve aylık taksit oranı

BANKALARIN KONUT KREDİLERİ

ZİRAAT BANKASI



Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama aracına göre 1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vade oranına yüzde 3,19 faiz oranı yansıyor. Aylık taksit tutarı 32.654,09 TL oluyor.



GARANTİ



1 milyon TL kredi tutarı, 120 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,99 oluyor. Aylık ödeme 30.797,66 TL ve toplam geri ödeme ise 3.695.715,96 TL'ye denk geliyor.



QNB



1 milyon TL kredi tutarı, 120 ay vadeye karşılık, yüzde 3,04 oranında aylık faizle toplam geri ödeme 3.751.147,53 TL oluyor. Kredinin aylık taksidi ise 31.259,57 TL.



HALKBANK



1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vadeye, yüzde 2,79 faiz işliyor. Kredinin aylık ödemesi 28.966,07 TL ve toplam geri ödemesi ise 3.475.928,40 TL'dir.