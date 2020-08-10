Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Bakanlık personeli teftişiyle yapılan inceleme sonrasında yetki belgesi verilmesi şeklindeki uygulamada pandemi süreci ile birlikte değişikliğe gidildiğini dile getiren Aşa, ruhsat yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile emlakçıların da belediyeden ruhsat alması ve bu ruhsat ile yetki belgesi için başvuru yapmasının gündemde olduğunu söyledi.

Aşa, bu uygulama ile bakanlık artık belediyeden alınan ruhsat üzerinden ilgili kişinin yetki belgesini sisteme yükleyecek diye konuştu.