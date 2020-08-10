Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

10.08.2020 - 11:59
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyurulmuştu. Yeni bir erteleme kararı çıkmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi resmi olarak yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek.
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Buna göre emlak işletmelerinin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgelerini almaları gerekecek. Yetki belgesi olmayanlar ise emlakçılık yapamayacak.
Şimdiye kadar 3'te 1'i oranında başvuru yapılan belgenin yanı sıra m2, mezuniyet, 12 aya kadar çalışma şartı da aranacak. Sahte ve yanıltıcı ilanlardan internet siteleri de sorumlu olacak. Birden fazla aynı ilanda sadece yetki alanın ilanı yayında kalacak. Belgesiz kayıt dışı bu işi yapmaya devam edenlere ise 10 bin TL ve 10 katına kadar ceza gündeme gelebilecek.
Bakanlık personeli teftişiyle yapılan inceleme sonrasında yetki belgesi verilmesi şeklindeki uygulamada pandemi süreci ile birlikte değişikliğe gidildiğini dile getiren Aşa, ruhsat yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile emlakçıların da belediyeden ruhsat alması ve bu ruhsat ile yetki belgesi için başvuru yapmasının gündemde olduğunu söyledi.
Aşa, bu uygulama ile bakanlık artık belediyeden alınan ruhsat üzerinden ilgili kişinin yetki belgesini sisteme yükleyecek diye konuştu.
Aşa, 5 Haziran 2018 yılından önce açılmış olan, odaya ve sicile kayıtlı bir emlakçılık eğitimi almış emlakçının ofis m2'sine bakılmadığını yeni düzenlemedeki m2 şartının bu tarihten sonra açılan ofisler için geçerli olduğunu da vurguladı.
5 Haziran sonrası için açılacak ofislerde m2 şartının 30 m2'den 20 m2'ye indirildiğini de belirten Aşa, 20 m2'nin baz alınacağını ancak her bir danışman için ise 5 m2 ilavenin olması isteneceğini kaydetti.
1 Eylül'de uygulanmaya alınması planlanan düzenleme ile sahte ilanlara yönelik de dikkat çeken adım atılıyor.
İnternet sitelerine yüklenen sahte ve yanıltıcı ilanlardan portal yetkililerinin sorumlu olacağının altını çizen Aşa, düzenleme ile sahte ve yanıltıcı ilanın site sorumluları tarafından kaldırılmaması halinde söz konusu kişiler hakkında da işlem yapılabileceğini söyledi.
Aynı ilanın birden fazla kişi tarafından girilmesi halinde ise Aşa, yönetmeliğin onunla ilgili de bir kısıtlama getirdiğini ve mal sahibi ile kim yetki belgesi sözleşmesi imzalamış ise onun ilanının sadece yayında kalacağını belirtti.
Aşa, yeni dönemde müşteriler ile düzenlenecek sözleşmelerde aykırılıklara artık kesinlikle izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.