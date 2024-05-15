Köprü ve otoyol ücretleri 2024: Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, zamlandı mı? (2024 KGM köprü ve otoyol ücretleri)

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin ne kadar olduğu, araç sahibi vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamındaki özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam geldi. Peki, 2024 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Köprü ve otoyol ücretleri 2024: Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, zamlandı mı? (2024 KGM köprü ve otoyol ücretleri) - 1

EKONOMİ HABERLERİ

Köprü ve otoyol ücretleri 2024: Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, zamlandı mı? (2024 KGM köprü ve otoyol ücretleri) - 2

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamındaki özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin güncel ücret tarifesi şu şekilde;

Köprü ve otoyol ücretleri 2024: Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, zamlandı mı? (2024 KGM köprü ve otoyol ücretleri) - 3

15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti 24 lira ve motosikletlerin ücretleri 10 lira oldu.

Köprü ve otoyol ücretleri 2024: Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, zamlandı mı? (2024 KGM köprü ve otoyol ücretleri) - 4

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ

Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi otomobiller için 399 lira, otobüsler için 760 lira, motosikletler için 280 lira oldu.

Köprü ve otoyol ücretleri 2024: Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, zamlandı mı? (2024 KGM köprü ve otoyol ücretleri) - 5

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için otomobiller için geçiş ücreti 49 lira olurken otobüs ücreti 120 lira oldu.

Köprü ve otoyol ücretleri 2024: Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, zamlandı mı? (2024 KGM köprü ve otoyol ücretleri) - 6

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 419 lira olurken motosikletler için 105 lira olarak belirlendi.

Köprü ve otoyol ücretleri 2024: Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, zamlandı mı? (2024 KGM köprü ve otoyol ücretleri) - 7

OTOYOL ÜCRET TARİFESİ

İstanbul-Ankara arasındaki anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu.

İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.

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