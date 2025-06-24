KOSGEB iş geliştirme desteği başvuru tarihi ve ödeme planı: 2025 2. dönem iş geliştirme desteği değerlendirme

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ DEĞERLENDİRME AŞAMASI

Başvuruları uygun bulunan adaylar, ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından otomatik yöneldiriliyor. Kurullardaki KOSGEB personeli, öğretim görevlileri ve sektör temsilcileri tarafından başvurular değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucundaki puanlamada, ülke genelinde ilk 1000'e ve kendi ilinde de ilk 10'a giren başvuru sahipleri jüri değerlendirmesine iletilecek.



İllerde ise; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan jüri başvuruları değerlendirilecek. İki aşamalı değerlendirme ardından yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde de ilk 3'te yer alanlara destek sağlanacak.