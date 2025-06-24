KOSGEB iş geliştirme desteği başvuru tarihi ve ödeme planı: 2025 2. dönem iş geliştirme desteği değerlendirme

KOSGEB tarafından girişimcileri destekleme kapsamında başlatılan iş geliştirme desteği için 2. dönem başvuru süreci son buluyor. Üst limiti 1.5 milyon TL olan destekten faydalananların kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda ise ek olarak 150 bin TL söz konusu oluyor. Girişimci destek programı iş geliştirme desteği 1. döneminde 559 projeye 820 milyon TL ödeme yapılmıştı. 2025/II. dönem iş geliştirme desteği başvuruları ne zaman bitiyor?

KOSGEB iş geliştirme desteği başvuru tarihi ve ödeme planı: 2025 2. dönem iş geliştirme desteği değerlendirme - 1

İş geliştirme desteği başvuruları ardından ilgililer ödemelere odaklanacak. 2. dönem başvuruları 30 Haziran'da son bulacak olan iş geliştirme yardımı; eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderlerinde söz konusu olacak. Destekten faydalanmak isteyenler başvuru formunu doldurarak sürece katılabilir. İşte, iş geliştirme desteği hakkında detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ

KOSGEB iş geliştirme desteği başvuru tarihi ve ödeme planı: 2025 2. dönem iş geliştirme desteği değerlendirme - 2
KOSGEB iş geliştirme desteği başvuru tarihi ve ödeme planı: 2025 2. dönem iş geliştirme desteği değerlendirme - 3

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ SON BAŞVURU GÜNÜ

İş geliştirme desteği 2. dönem başvuruları 2 Haziran'da başlmıştı, son başvurular ise 30 Haziran'da alınacak.

Destek kapsamında girişimcilere 1.5 milyon TL yardım sağlanacak. Kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olanlara da ek olarak 150 bin TL verilecek.

KOSGEB iş geliştirme desteği başvuru tarihi ve ödeme planı: 2025 2. dönem iş geliştirme desteği değerlendirme - 4

DESTEKLENECEK GİDERLER VE SEKTÖRLER

KOSGEB'in sağladığı yardımdan; İmalat – Telekomünikasyon - Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler - Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine dair sektörler faydalanabilir.

Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin; personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine destek veriliyor.

KOSGEB iş geliştirme desteği başvuru tarihi ve ödeme planı: 2025 2. dönem iş geliştirme desteği değerlendirme - 5

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ DEĞERLENDİRME AŞAMASI

Başvuruları uygun bulunan adaylar, ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından otomatik yöneldiriliyor. Kurullardaki KOSGEB personeli, öğretim görevlileri ve sektör temsilcileri tarafından başvurular değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucundaki puanlamada, ülke genelinde ilk 1000'e ve kendi ilinde de ilk 10'a giren başvuru sahipleri jüri değerlendirmesine iletilecek.

İllerde ise; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan jüri başvuruları değerlendirilecek. İki aşamalı değerlendirme ardından yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde de ilk 3'te yer alanlara destek sağlanacak.

KOSGEB iş geliştirme desteği başvuru tarihi ve ödeme planı: 2025 2. dönem iş geliştirme desteği değerlendirme - 6

ÖDEME PLANI

1 milyon 500 TL geri ödemeli destek, faizsiz ve komisyonsuz olarak uygulanıyor. Yardımdan yararlanan işletmelerin geri ödemeleri de 36 alık program sonunda başlayacak.

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