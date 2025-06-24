KOSGEB iş geliştirme desteği başvuru tarihi ve ödeme planı: 2025 2. dönem iş geliştirme desteği değerlendirme
KOSGEB tarafından girişimcileri destekleme kapsamında başlatılan iş geliştirme desteği için 2. dönem başvuru süreci son buluyor. Üst limiti 1.5 milyon TL olan destekten faydalananların kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda ise ek olarak 150 bin TL söz konusu oluyor. Girişimci destek programı iş geliştirme desteği 1. döneminde 559 projeye 820 milyon TL ödeme yapılmıştı. 2025/II. dönem iş geliştirme desteği başvuruları ne zaman bitiyor?
İş geliştirme desteği başvuruları ardından ilgililer ödemelere odaklanacak. 2. dönem başvuruları 30 Haziran'da son bulacak olan iş geliştirme yardımı; eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderlerinde söz konusu olacak. Destekten faydalanmak isteyenler başvuru formunu doldurarak sürece katılabilir. İşte, iş geliştirme desteği hakkında detaylar...