KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları 2025 başladı: KOSGEB desteği başvuruları ne zaman, şartları neler?
KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında 2025 yılı 1. dönem başvuru işlemleri başladı. Geride bıraktığımız 2024 yılında toplam 2.2 milyar TL’lik destek sağlanırken gözler yeni yapılacak desteğe çevrildi. Hazırlanan yeni projeler, belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla desteklenecek. KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilere ödenecek desteklerin 2 milyon liraya kadar olacağını aktardı. Peki KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları ne zaman? İşte, şartlar ve başvuru tarihleri…
İş kurmak isteyen veya geliştirmek isteyen binlerce vatandaş, KOSGEB tarafından açıklanan destek programları yakından takip ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından Girişimci Destek Programı’nın detaylarını aktardı. Geçtiğimiz yıl toplam 1631 projeye destek verdiklerini hatırlatan Kacır, 2025 yılında başvuruların başladığını ifade etti. KOSGEB İş Geliştirme Desteği programından yararlananlara geri ödemede faiz veya herhangi komisyon uygulanmayacak.Geri ödeme işlemleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. Peki KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru şartları ve diğer detaylar…