KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları 2025 başladı: KOSGEB desteği başvuruları ne zaman, şartları neler?

İş kurmak isteyen veya geliştirmek isteyen binlerce vatandaş, KOSGEB tarafından açıklanan destek programları yakından takip ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından Girişimci Destek Programı’nın detaylarını aktardı. Geçtiğimiz yıl toplam 1631 projeye destek verdiklerini hatırlatan Kacır, 2025 yılında başvuruların başladığını ifade etti. KOSGEB İş Geliştirme Desteği programından yararlananlara geri ödemede faiz veya herhangi komisyon uygulanmayacak.Geri ödeme işlemleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. Peki KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru şartları ve diğer detaylar…