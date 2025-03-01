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KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları 2025 başladı: KOSGEB desteği başvuruları ne zaman, şartları neler?

KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında 2025 yılı 1. dönem başvuru işlemleri başladı. Geride bıraktığımız 2024 yılında toplam 2.2 milyar TL’lik destek sağlanırken gözler yeni yapılacak desteğe çevrildi. Hazırlanan yeni projeler, belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla desteklenecek. KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilere ödenecek desteklerin 2 milyon liraya kadar olacağını aktardı. Peki KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları ne zaman? İşte, şartlar ve başvuru tarihleri…

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları 2025 başladı: KOSGEB desteği başvuruları ne zaman, şartları neler? - 1

İş kurmak isteyen veya geliştirmek isteyen binlerce vatandaş, KOSGEB tarafından açıklanan destek programları yakından takip ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından Girişimci Destek Programı’nın detaylarını aktardı. Geçtiğimiz yıl toplam 1631 projeye destek verdiklerini hatırlatan Kacır, 2025 yılında başvuruların başladığını ifade etti. KOSGEB İş Geliştirme Desteği programından yararlananlara geri ödemede  faiz veya herhangi komisyon uygulanmayacak.Geri ödeme işlemleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. Peki KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru şartları ve diğer detaylar…

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KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları 2025 başladı: KOSGEB desteği başvuruları ne zaman, şartları neler? - 2

KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında iş geliştirme desteği 2025 yılı 1. başvuru dönemi başladı. Başvuru işlemleri 1 Mart tarihinde başlarken 31 Mart’a kadar sürecek.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve lili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabilecek.

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları 2025 başladı: KOSGEB desteği başvuruları ne zaman, şartları neler? - 3

BAŞVURULAR E-DEVLET’TE

KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvuruları 31 Mart 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarını sağlamayan veya belirlenen sektörlerin dışında kalanlara destek sağlanmıyor. 

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları 2025 başladı: KOSGEB desteği başvuruları ne zaman, şartları neler? - 4

DESTEK VERECEK İŞLETMELER NASIL BELİRLENİYOR?

Desteklenecek işletmeler belirlenirken ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından otomatik atama yapılacak. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personelleri, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek.

Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6’ya giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilmektedir.

Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunmaktadır.

KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuruları 2025 başladı: KOSGEB desteği başvuruları ne zaman, şartları neler? - 5

GERİ ÖDEMELER 36 AY SONUNDA

Destek verilecek işletmeler belirlendikten sonra ödeme işlemleri, KOSGEB tarafından belirlenen tarihlerde yapılıyor. Geri ödeme durumunda desteğe faiz veya komisyon uygulanmıyor. İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlıyor. 

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