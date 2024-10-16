Kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak? (Kredi kartı borçlarına 60 ay vade imkanı)
Kredi kartı borç yapılandırması için tarih araştırmaları başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların bireysel borçlarını 60 aya kadar yapılandırması için imkan sağlayacak. Asgari ödeme tutarını ödeyemeyen, kredi kartı limiti 50 bin lira ve üzerinde olan kişiler, bankalar tarafından yapılandırmanın başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak?
BDDK tarafından kredi kartı borç yapılandırması işlemlerinin başlayacağı tarih, kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bireysel kredi kartlarında limiti 50 bin veya üzeri olan vatandaşların asgari ödeme tutarlarına taksitli yapılandırma uygulanacak. Peki, kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak?