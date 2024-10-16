Kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak? (Kredi kartı borçlarına 60 ay vade imkanı)

Referans oranın sabit kalması durumunda, azami akdi faiz oranları;



* Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50,



* 25 bin ila 150 bin lira arasında olan kredi kartlarında yüzde 4,25,



* 150 bin liranın üzerindeki kredi kartları için ise yüzde 4,75 olarak belirlenecek.



Kredi kartları üzerinden nakit çekim veya kullanım için belirlenen azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde sabit tutuldu.