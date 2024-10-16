Kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak? (Kredi kartı borçlarına 60 ay vade imkanı)

Kredi kartı borç yapılandırması için tarih araştırmaları başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların bireysel borçlarını 60 aya kadar yapılandırması için imkan sağlayacak. Asgari ödeme tutarını ödeyemeyen, kredi kartı limiti 50 bin lira ve üzerinde olan kişiler, bankalar tarafından yapılandırmanın başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak?

Kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak? (Kredi kartı borçlarına 60 ay vade imkanı) - 1

BDDK tarafından kredi kartı borç yapılandırması işlemlerinin başlayacağı tarih, kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bireysel kredi kartlarında limiti 50 bin veya üzeri olan vatandaşların asgari ödeme tutarlarına taksitli yapılandırma uygulanacak. Peki, kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak?

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Kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak? (Kredi kartı borçlarına 60 ay vade imkanı) - 2

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak? (Kredi kartı borçlarına 60 ay vade imkanı) - 3

YAPILANDIRMA NASIL OLACAK, KİMLER FAYDALANACAK?

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek.

Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak? (Kredi kartı borçlarına 60 ay vade imkanı) - 4

FAİZ ORANLARI NASIL HESAPLANACAK?

BDDK'nın adımları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını, kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı.

Bu kapsamda belirlenecek oranlar, 24 Ekim'de duyurulacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Kredi kartı borç yapılandırması ne zaman, kimler faydalanacak? (Kredi kartı borçlarına 60 ay vade imkanı) - 5

Referans oranın sabit kalması durumunda, azami akdi faiz oranları;

* Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50,

* 25 bin ila 150 bin lira arasında olan kredi kartlarında yüzde 4,25,

* 150 bin liranın üzerindeki kredi kartları için ise yüzde 4,75 olarak belirlenecek.

Kredi kartları üzerinden nakit çekim veya kullanım için belirlenen azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde sabit tutuldu.

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