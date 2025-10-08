Kredi kartı borcu yapılandırma son tarih: Borç yapılandırma nasıl ve kimler tarafından yapılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), bireysel kredi kartı kullanıcılarının borçlarını yapılandırmasının önünü açmıştı. 10 Temmuz tarihinde alınan karar gereği borç sahipleri, borçlarını 48 aya kadar taksitlendirebiliyorlar. Kredi kartı borcunun yanı sıra ihtiyaç kredileri de yapılandırma kapsamında yer almıştı. Borç yapılandırma için son gün yaklaşıyor.

Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvuruları son buluyor. İlgililere verilen 3 aylık süre tamamlanıyor. Yapılandırmaya dair TCMB, en fazla uygulanacak faiz oranının yüzde 3,11 olduğunu bildirmişti. Düzenlemeyle; daha önce borçlarını yapılandırmış olanlar, kısmen veya tamamen borcunu ödeyemeyenler, kredi ödemeleri gecikenler yeniden yapılandırma yapabiliyor. Peki, borç yapılandırma ne zaman bitiyor?

BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

BDDK tarafından temmuz ayında duyurulan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma için verilen 3 aylık süre 10 Ekim'de noktalanıyor.

Borcu olanlar süre henüz bitmeden bankalara müracaat ederek yapılandırma yapabilir.

KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU YAPILANDIRMA DETAYLARI

Kredi kartı yapılandırma işlemlerine en fazla 3,11 oranında faiz uygulanabilecek. Kredi ve kredi kartı borç yapılandırmaları 48 ay sürecek.

Düzenleme sayesinde; kredi kartı borcunun sadece asgarisi değil, dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenememesi de yapılandırma kapsamına alındı.

Krediler için 30 günü aşan gecikme süresi yerine, her türlü gecikme yapılandırma için yeterli olacak.

Yapılandırmayla belirlenen aylık taksit, ilgili ayın asgari ödeme tutarı üzerine eklenir. Kart yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kredi kartı limitleri arttırılamaz.

Yeniden yapılandırma limiti, kredi kartı limitini aştığı durumlarda, aşan miktar limit aşımı olarak değerlendirilmiyor.

