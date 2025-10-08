Kredi kartı borcu yapılandırma son tarih: Borç yapılandırma nasıl ve kimler tarafından yapılır?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), bireysel kredi kartı kullanıcılarının borçlarını yapılandırmasının önünü açmıştı. 10 Temmuz tarihinde alınan karar gereği borç sahipleri, borçlarını 48 aya kadar taksitlendirebiliyorlar. Kredi kartı borcunun yanı sıra ihtiyaç kredileri de yapılandırma kapsamında yer almıştı. Borç yapılandırma için son gün yaklaşıyor.
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvuruları son buluyor. İlgililere verilen 3 aylık süre tamamlanıyor. Yapılandırmaya dair TCMB, en fazla uygulanacak faiz oranının yüzde 3,11 olduğunu bildirmişti. Düzenlemeyle; daha önce borçlarını yapılandırmış olanlar, kısmen veya tamamen borcunu ödeyemeyenler, kredi ödemeleri gecikenler yeniden yapılandırma yapabiliyor. Peki, borç yapılandırma ne zaman bitiyor?