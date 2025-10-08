Kredi kartı borcu yapılandırma son tarih: Borç yapılandırma nasıl ve kimler tarafından yapılır?

KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU YAPILANDIRMA DETAYLARI

Kredi kartı yapılandırma işlemlerine en fazla 3,11 oranında faiz uygulanabilecek. Kredi ve kredi kartı borç yapılandırmaları 48 ay sürecek.



Düzenleme sayesinde; kredi kartı borcunun sadece asgarisi değil, dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenememesi de yapılandırma kapsamına alındı.