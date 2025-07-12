Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Açıklama ardından yapılandırma sürecinin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, kredi kartı yapılandırma şartları neler, kimler yapılandırma başvurusu yapabilecek?
12 Temmuz 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yeni adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) koordinasyonunda devreye alınan yeni uygulama, vatandaşlara nefes aldırmayı amaçlıyor. İşte güncel yapılandırma şartları ve başvuru detayları: