Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Açıklama ardından yapılandırma sürecinin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, kredi kartı yapılandırma şartları neler, kimler yapılandırma başvurusu yapabilecek?

Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler? - 1

12 Temmuz 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yeni adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) koordinasyonunda devreye alınan yeni uygulama, vatandaşlara nefes aldırmayı amaçlıyor. İşte güncel yapılandırma şartları ve başvuru detayları:

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Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler? - 2

KİMLER YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPABİLECEK?

Maksimum 48 aya kadar taksitlendirme imkânı verilecek. Taksit süresi, borç tutarına göre bankaca belirlenecek.Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek.


Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler? - 3

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. Öte yandan ihtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellendi.

Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler? - 4

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Yapılandırma başvurusu, borcun bulunduğu banka üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru kanalları şunlardır:

Banka şubeleri: Kimlik ve varsa gelir belgenizle doğrudan şubeye başvurabilirsiniz.

Mobil bankacılık: Bankanızın uygulamasından "Yapılandırma" ya da "Borç Transferi" sekmesini kontrol edin.

İnternet bankacılığı: Bireysel menülerden kredi kartı yapılandırma bölümüne girerek talep oluşturabilirsiniz.

Telefon bankacılığı: Müşteri hizmetlerini arayarak yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.

Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler? - 5

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ilgili bankaların şubelerinden, mobil bankacılık uygulamalarından ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru esnasında gelir belgesi ya da SGK dökümü gibi belgeler talep edilebiliyor.

Yapılandırma başvurusu olumlu sonuçlanan kullanıcılarla yapılandırma sözleşmesi imzalanacak.

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