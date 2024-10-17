Kredi kartlarından hizmet bedeli alınacak mı? 100 bin lira üzeri limiti olan kartlardan 750 TL kesilecek mi?
Kredi kartlarından savunma sanayi katkı payı alınıp alınmayacağı, hükümet tarafından Meclis Başkanlığına sunulan teklif sonrasında merak ediliyordu. Yapılan açıklamada vatandaşların, Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla işlem hizmet bedeli ödeyeceği belirtilmiş fakat 100 bin lira üzerindeki kredi kartlarından 750 lira hizmet bedeli alınmasını öngören yasa teklifi geri çekilmişti. Peki, kredi kartlarından savunma sanayi katkı payı alınacak mı?
100 bin lira üzeri kredi kartlarından yıllık 750 lira hizmet bedeli alınmasını öngören yasa teklifinin uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyordu. AK Parti kaynaklarından gelen son bilgi sonrasında, kredi kartlarından hizmet bedeli alınıp alınmayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.