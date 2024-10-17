Kredi kartlarından hizmet bedeli alınacak mı? 100 bin lira üzeri limiti olan kartlardan 750 TL kesilecek mi?

Kredi kartlarından savunma sanayi katkı payı alınıp alınmayacağı, hükümet tarafından Meclis Başkanlığına sunulan teklif sonrasında merak ediliyordu. Yapılan açıklamada vatandaşların, Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla işlem hizmet bedeli ödeyeceği belirtilmiş fakat 100 bin lira üzerindeki kredi kartlarından 750 lira hizmet bedeli alınmasını öngören yasa teklifi geri çekilmişti. Peki, kredi kartlarından savunma sanayi katkı payı alınacak mı?

Kredi kartlarından hizmet bedeli alınacak mı? 100 bin lira üzeri limiti olan kartlardan 750 TL kesilecek mi? - 1

100 bin lira üzeri kredi kartlarından yıllık 750 lira hizmet bedeli alınmasını öngören yasa teklifinin uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyordu. AK Parti kaynaklarından gelen son bilgi sonrasında, kredi kartlarından hizmet bedeli alınıp alınmayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Kredi kartlarından hizmet bedeli alınacak mı? 100 bin lira üzeri limiti olan kartlardan 750 TL kesilecek mi? - 2

KREDİ KARTLARINDAN HİZMET BEDELİ ALINACAK MI?

AK Parti kaynaklarına göre, kredi kartından savunma katkı payı alınmayacak, teklifte bu düzenleme olmayacak

Kredi kartlarından hizmet bedeli alınacak mı? 100 bin lira üzeri limiti olan kartlardan 750 TL kesilecek mi? - 3

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN KATILIM PAYI ALINMASI TBMM'YE SUNULMUŞTU

Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarının artırılması amacıyla bazı işlemlerden katılım payı alınacağı belirtilmiş ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Kredi kartlarından hizmet bedeli alınacak mı? 100 bin lira üzeri limiti olan kartlardan 750 TL kesilecek mi? - 4

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla taslakta yer alan düzenlemeler şu şekilde:

Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar,

Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira,

Tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira,

Noterlerde yapılan; sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1.500 lira, diğer işlemlerden 75 lira,

Limiti 100 bin lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira,

Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

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