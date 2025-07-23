Kredi ve kart borcu yapılandırma şartları ve vade sayısı: BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır?
Kredi kartı veya kredi borcu olanlar için yapılandırma müjdesi geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), en fazla 48 ay vade ile bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırabileceğini bildirdi. Borç sahibinin ödemesinin en az yarısını ödeyene kadar kart limitlerinde artırma olmayacak. Kredi borcu olanlara ise halihazırdaki borç bakiyesini aşacak şekilde kredi fırsatı sunulmayacağının altı çizildi. Peki, kredi kartı ve kredi borç yapılandırması nasıl yapılır?
BDDK borç yapılandırma sürecine dair merak edilenleri duyurdu. Aktif kredi kartı kullanıcıları ve ihtiyaçlarına yönelik banka kredisinden faydalananlar, ödeyemedikleri borçlarını yapılandırabilecek. Ayrıca yeni düzenlemeyle beraber karar tarihinden önce yapılandırılan kredilere tekrar yapılandırma imkanı olacak. İşte, BDDK borç yapılandırma koşulları...