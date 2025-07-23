Kredi ve kart borcu yapılandırma şartları ve vade sayısı: BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır?

Kredi kartı veya kredi borcu olanlar için yapılandırma müjdesi geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), en fazla 48 ay vade ile bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırabileceğini bildirdi. Borç sahibinin ödemesinin en az yarısını ödeyene kadar kart limitlerinde artırma olmayacak. Kredi borcu olanlara ise halihazırdaki borç bakiyesini aşacak şekilde kredi fırsatı sunulmayacağının altı çizildi. Peki, kredi kartı ve kredi borç yapılandırması nasıl yapılır?

Kredi ve kart borcu yapılandırma şartları ve vade sayısı: BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır? - 1

BDDK borç yapılandırma sürecine dair merak edilenleri duyurdu. Aktif kredi kartı kullanıcıları ve ihtiyaçlarına yönelik banka kredisinden faydalananlar, ödeyemedikleri borçlarını yapılandırabilecek. Ayrıca yeni düzenlemeyle beraber karar tarihinden önce yapılandırılan kredilere tekrar yapılandırma imkanı olacak. İşte, BDDK borç yapılandırma koşulları...

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Kredi ve kart borcu yapılandırma şartları ve vade sayısı: BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır? - 2

KREDİ VE KART BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

İlgililer, temmuz ayında duyurulan kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırmasını 3 ay içinde yapmalılar.

Düzenlemeyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.

Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredi borç bakiyeleri 48 ay ile yapılandırılabilecek.

Kredi ve kart borcu yapılandırma şartları ve vade sayısı: BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır? - 3

BORÇ YAPILANDIRMA KOŞULLARI 

Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri,

Anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri,

Daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri düzenlemeden faydalanabilecekler.

Kredi ve kart borcu yapılandırma şartları ve vade sayısı: BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır? - 4

BDDK'nın hayata geçirdiği düzenleme sayesinde; Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırma yapabilecekler.

İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak düzenlendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından yapılandırma kapsamı değişti ve artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak, gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.

Kredi ve kart borcu yapılandırma şartları ve vade sayısı: BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır? - 5

KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

Borç yapılandırmaları ile alakalı olarak söz konusu borcun olduğu bankaya müracaat etmek yeterli olacaktır.

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