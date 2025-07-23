Kredi ve kart borcu yapılandırma şartları ve vade sayısı: BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır?

BDDK'nın hayata geçirdiği düzenleme sayesinde; Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırma yapabilecekler.



İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak düzenlendi.



Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından yapılandırma kapsamı değişti ve artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak, gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.