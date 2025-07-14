Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları 2025: BDDK kredi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen milyonlarca bireysel müşteri için yeni bir düzenlemeyi devreye aldı. Yapılan son açıklamaya göre, yapılandırma başvuruları bankalar aracılığıyla alınacak ve başvuru süresi karar tarihinden itibaren 3 ay ile sınırlı olacak. Bu süreçte borçlu vatandaşlara 48 aya kadar taksit imkânı tanınacak. Peki, kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve kimler yararlanabilecek?
Kredi borcu yapılandırma başvurularının başlamasıyla birlikte gözler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına çevrildi. Kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, BDDK tarafından yeni bir düzenleme getirildi. Kredi ve kredi kartı borçları artık azami 48 ay vade ile yapılandırılabilecek. Peki, kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve kimler yararlanabilecek?