Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları 2025: BDDK kredi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek?

Kredi borcu yapılandırma başvurularının başlamasıyla birlikte gözler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına çevrildi. Kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, BDDK tarafından yeni bir düzenleme getirildi. Kredi ve kredi kartı borçları artık azami 48 ay vade ile yapılandırılabilecek. Peki, kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve kimler yararlanabilecek?