Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları 2025: BDDK kredi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen milyonlarca bireysel müşteri için yeni bir düzenlemeyi devreye aldı. Yapılan son açıklamaya göre, yapılandırma başvuruları bankalar aracılığıyla alınacak ve başvuru süresi karar tarihinden itibaren 3 ay ile sınırlı olacak. Bu süreçte borçlu vatandaşlara 48 aya kadar taksit imkânı tanınacak. Peki, kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve kimler yararlanabilecek?

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları 2025: BDDK kredi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek? - 1

Kredi borcu yapılandırma başvurularının başlamasıyla birlikte gözler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına çevrildi. Kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, BDDK tarafından yeni bir düzenleme getirildi. Kredi ve kredi kartı borçları artık azami 48 ay vade ile yapılandırılabilecek. Peki, kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve kimler yararlanabilecek?

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Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları 2025: BDDK kredi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek? - 2

KREDİ BORÇ YAPILANDIRMASI KİMLER KAPSIYOR?

Yapılandırma imkânından yararlanabilecek gruplar şöyle sıralanıyor:

Kredi kartı dönem borcunun tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyen bireysel kullanıcılar,

Anapara ve/veya faiz ödemesi gecikmiş ihtiyaç kredisi borçluları,

Daha önce yapılandırma yapılmış olsa bile tekrar yapılandırmak isteyen kişiler.

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları 2025: BDDK kredi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek? - 3

48 AY VADE İLE YAPILANDIRMA İMKANI

Kredi ve kredi kartı borçları azami 48 ay vade ile yapılandırılabilecek.

Gecikme şartı kaldırıldı. Artık ihtiyaç kredilerinde "30 gün gecikme" koşulu aranmayacak. Her tür gecikmiş borç yapılandırma kapsamına girebilecek.

Önceden karar tarihi esas alınırken, artık yapılandırma tarihindeki borç miktarı dikkate alınacak.

Gecikme yaşanmasa dahi daha önce yapılandırılmış krediler ikinci kez yapılandırılabilecek.

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları 2025: BDDK kredi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek? - 4

KREDİ BORÇ YAPILANDIRMASINDA FAİZ ORANI NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kredi kartı yapılandırmaları için belirlenen azami faiz oranı yüzde 3,11 oldu. Ayrıca:

Kredi kartı borcunun en az yarısı ödenmeden kart limiti artırılamayacak.

Yeniden yapılandırma kapsamında kullandırılacak yeni krediler, mevcut borç miktarını aşamayacak.

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları 2025: BDDK kredi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilecek? - 5

KREDİ BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılandırma başvuruları doğrudan müşterisi olunan banka şubeleri, internet bankacılığı ya da mobil uygulamalar üzerinden yapılabilecek. Başvuruların hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor.

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