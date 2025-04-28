Kurban Bayramı 4.000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, takvim açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyeleri, 2025 yılında 4 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi alabilmek için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. 4A, 4B ve 4C emeklilerine maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ikramiye ödemeleri gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ikramiye ödemeleri ise tahsis numaralarına göre farklı tarihlerde yatırılıyor. Özellikle kurban alımları erkenden başlarken emekliler ise ödeme takvimine odaklandı. Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak ve arefe günüyle birlikte toplam 4.5 gün sürecek. İkramiye ödemeleri her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara aktarılacak. Peki Kurban Bayramı 4 bin lira ikramiyeler 2025 ne zaman yatar? İşte, ödemeler için ön görülen tarih…