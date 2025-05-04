Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak, kimler alabilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık maaşı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar faydalanabilecek.



Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilirler.



Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranına göre ödeme yapılıyor. Eşinin vefat etmesi sebebiyle dul maaşının %50’sini alanlara 2 bin lira, yüzde 75’ini alanlara 3 bin lira, yetim aylığını yüzde 25 olarak alanlara ise bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.