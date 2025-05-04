Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak, kimler alabilecek?
Kurban Bayramı için geri sayım başlarken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiye ödeme tarihlerini gündemine aldı. İkramiyeler bu yıl 4 bin liraya yükseltilirken geçtiğimiz bayramda kanun teklifi yetişmediğinden ödemeler iki farklı tarihlerde hesaplara yatırıldı. Bayram ikramiyelerinden emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri yararlanabilecek. Peki 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, ikramiye ödemelerinde son gelişmeler…
Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Bayram ikramiyeleriyle birlikte kurbanlık alışverişlerini yapmaya hazırlanan emekliler ise ödeme takvimini gündemine aldı. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. İkramiye ödemesi için herhangi bir başvuruya gerek bulunmazken ödemeler, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Ödeme sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İkramiye ödemeleri için ön görülen takvim belli oldu. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 açıklandı mı? İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesinde son durum…