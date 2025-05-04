Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak, kimler alabilecek?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiye ödeme tarihlerini gündemine aldı. İkramiyeler bu yıl 4 bin liraya yükseltilirken geçtiğimiz bayramda kanun teklifi yetişmediğinden ödemeler iki farklı tarihlerde hesaplara yatırıldı. Bayram ikramiyelerinden emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri yararlanabilecek. Peki 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, ikramiye ödemelerinde son gelişmeler…

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak, kimler alabilecek? - 1

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Bayram ikramiyeleriyle birlikte kurbanlık alışverişlerini yapmaya hazırlanan emekliler ise ödeme takvimini gündemine aldı. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. İkramiye ödemesi için herhangi bir başvuruya gerek bulunmazken ödemeler, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Ödeme sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İkramiye ödemeleri için ön görülen takvim belli oldu. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 açıklandı mı? İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesinde son durum…

EKONOMİ HABERLERİ

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak, kimler alabilecek? - 2

KURBAN BAYRAMI 2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi SGK tarafından açıklanacak. Bayram ikramiyeleri bu kez tek seferde 4 bin lira olarak hesaplara aktarılacak.

Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerinin tamamı hesaplara aktarılacak. Bu yıl bayram 6 Haziran’da başlayacak.

Bayram ikramiyelerinin 2-6 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

İL İL KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak, kimler alabilecek? - 3

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ikramiye ödemeleri 3 gün içerisinde hesaplara yatırılmıştı. Ödemeler ilk olarak 4A SSK emeklileri ile başlarken 4B ve 4C emeklileriyle devam etti. İkramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılabiliyor.

Sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak, kimler alabilecek? - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık maaşı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar faydalanabilecek.

Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilirler.

Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranına göre ödeme yapılıyor. Eşinin vefat etmesi sebebiyle dul maaşının %50’sini alanlara 2 bin lira, yüzde 75’ini alanlara 3 bin lira, yetim aylığını yüzde 25 olarak alanlara ise bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak, kimler alabilecek? - 5

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı’na idari tatil eklenerek bayram tatili 9 güne uzatılmıştı. Bayram tatili boyunca okullar, üniversiteler, kamu kurumları, bankalar ve diğer birçok kurum kapalı olacak. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

5 Haziran Perşembe Kurban Bayramı Arefe günü

6 Haziran Cuma Kurban Bayramı 1. günü

7 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı 2. günü

8 Haziran Pazar Kurban Bayramı 3. günü

9 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı 4. günü

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