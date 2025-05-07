Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kimler ikramiye alır?

DUL YETİM MAAŞI ALANLARA NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK?

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi alıyor. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödenir. Çocuk olması durumunda yüzde 50 ödeme alınıyor. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25’inden yararlanacak.



Dul ve yetim maaşını yüzde 75 oranına göre 3.000 lira,



Dul maaşı olarak yüzde 50 oranında göre 2 bin lira,



Ölüm aylığı alana yüzde 25 oranına göre 1.000 lira ödenecek.