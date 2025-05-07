Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kimler ikramiye alır?

Emekli ikramiyesi ödemeleri, yılda iki defa oluyor. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların hesaplarına yatırılıyor. Emekli ikramiyeleri yüzde 33,33 oranındaki artışla 4 bin TL olmuştu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimler alacak?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kimler ikramiye alır? - 1

İkramiye ödemeleri için gözler Kurban Bayramı'nda. 3 bin TL olarak ödenen emekli ikramiyeleri, yıl başında yapılan artışla 4 bin TL oldu. Ödemeler hak sahiplerinin tahsis numaralarına göre yapılıyor. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için tarih...

EKONOMİ HABERLERİ

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kimler ikramiye alır? - 2

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmişti. Bayram ise 30 Mart - 1 Nisan arasıydı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için henüz bir ödeme tarihi duyurulmadı. Bu sene Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran'a denk geliyor. Bayram ise 6-9 Haziran tarih aralığında idrak edilecek. Buna göre bayram ikramiyelerinin de 26 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kimler ikramiye alır? - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAKLAR

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kimler ikramiye alır? - 4

DUL YETİM MAAŞI ALANLARA NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK?

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi alıyor. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödenir. Çocuk olması durumunda yüzde 50 ödeme alınıyor. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25’inden yararlanacak.

Dul ve yetim maaşını yüzde 75 oranına göre 3.000 lira,

Dul maaşı olarak yüzde 50 oranında göre 2 bin lira,

Ölüm aylığı alana yüzde 25 oranına göre 1.000 lira ödenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER