Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kimler ikramiye alır?
Emekli ikramiyesi ödemeleri, yılda iki defa oluyor. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların hesaplarına yatırılıyor. Emekli ikramiyeleri yüzde 33,33 oranındaki artışla 4 bin TL olmuştu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimler alacak?
İkramiye ödemeleri için gözler Kurban Bayramı'nda. 3 bin TL olarak ödenen emekli ikramiyeleri, yıl başında yapılan artışla 4 bin TL oldu. Ödemeler hak sahiplerinin tahsis numaralarına göre yapılıyor. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için tarih...