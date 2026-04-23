Kurbanlık fiyatları il il sorgulama ekranı 2026: Büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin kurbanlık fiyatları
23.04.2026 12:18
Son Güncelleme: 23.04.2026 13:09
Aydın Kayar
2026 Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri olan kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. Yem maliyetleri, nakliye ücretleri ve enflasyon verileri ışığında şekillenen 2026 yılı kurbanlık piyasasında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatları ile hisse bedelleri açıklandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin kurbanlık fiyatları.
Besiciler ve ticaret borsalarından gelen son bilgilere göre, 2026 yılında kurbanlıkların canlı kilogram fiyatlarında geçen yıla oranla belirgin bir artış gözleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il 2026 kurbanlık fiyatları ve canlı kilo satış rakamları.
2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
2026 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:
Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 10 bin ile 25 bin TL arasında satılıyordu.
Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 18-45 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 140-400 bin TL arasında olması bekleniyor.
2026 YILI ORTALAMA CANLI KİLO FİYATLARI
Tosun (Büyükbaş): 510 TL / kg
Düve / İnek: 475 TL / kg
Koç (Küçükbaş): 450 TL / kg
Dişi Koyun: 350 TL / kg
Bu fiyatlar bölgeye, hayvanın ırkına ve kilosuna göre yüzde 10 artı veya eksi olarak değişkenlik gösterebilir.
İL İL KURBANLIK FİYATLARI
Büyükşehirlerde nakliye ve barınma maliyetleri nedeniyle fiyatlar Anadolu'nun iç kesimlerine göre daha yüksek seyrediyor. 2026 yılı için illere göre beklenen fiyat aralıkları şu şekilde:
İstanbul'da büyükbaş 140.000 - 400.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 30.000 - 55.000 TL arasında,
Ankara'da büyükbaş 110.000 - 350.000 TL, küçükbaş 18.000 - 40.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 28.000 - 50.000 TL arasında,
İzmir'de büyükbaş 140.000 - 330.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hissesinin 30.000 - 50.000 TL arasında olması bekleniyor.
Anadolu (Erzurum, Kars) gibi bölgelerde ise büyükbaşların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL ve 7 kişilik büyükbaş hissesinin 25.000 - 45.000 TL arasında olması bekleniyor.
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.