Küresel piyasalarda gözler FED kararında: Eylül ayı FED faiz kararının açıklanacağı tarih

Küresel piyasaların gündeminde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında duyuracağı faiz kararı yer alıyor. Temmuz ayında faizleri sabit tutan Fed'in bu kez nasıl bir adım atacağı yatırımcıların odağında. Ekonomik veriler ve enflasyon göstergeleri yakından takip edilirken, piyasalar kritik açıklamaya hazırlanıyor. Peki, 2025 Eylül ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde İşte ayrıntılar...

ABD Merkez Bankası’nın Eylül 2025 toplantısından çıkacak karar, piyasa odaklı bir yön tayin edici olacak. Enflasyonist riskler ve işgücü dinamikleri bu kararın hem zamanlamasını hem büyüklüğünü etkileyen en kritik parametreler olarak öne çıkıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül 2025 faiz kararı, 17 Eylül'de açıklanacak. Zayıf işgücü verileri piyasada 25 baz puanlık bir indirim beklentisini güçlendirdi; bazı kurumlar daha agresif adımlar mümkün diyor.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonla mücadele süreci üzerindeki etkileri varlığını korurken, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonla mücadele süreci üzerindeki etkileri varlığını korurken, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacağını belirterek, ılımlı gelen bir verinin eylül ayında 50 baz puanlık bir gevşeme adımını destekleyebileceğini ifade etti.


Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın 50 baz puan indirime gitme ihtimali de yüzde 12 olarak öne çıkıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 75 baz puanlık bir gevşeme öngörülmeye devam ediyor.

