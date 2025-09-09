Küresel piyasalarda gözler FED kararında: Eylül ayı FED faiz kararının açıklanacağı tarih
Küresel piyasaların gündeminde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında duyuracağı faiz kararı yer alıyor. Temmuz ayında faizleri sabit tutan Fed'in bu kez nasıl bir adım atacağı yatırımcıların odağında. Ekonomik veriler ve enflasyon göstergeleri yakından takip edilirken, piyasalar kritik açıklamaya hazırlanıyor. Peki, 2025 Eylül ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde İşte ayrıntılar...
ABD Merkez Bankası’nın Eylül 2025 toplantısından çıkacak karar, piyasa odaklı bir yön tayin edici olacak. Enflasyonist riskler ve işgücü dinamikleri bu kararın hem zamanlamasını hem büyüklüğünü etkileyen en kritik parametreler olarak öne çıkıyor.