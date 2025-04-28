Kurumlar vergisi oranı 2025: Kurumlar vergisi uzayacak mı, ne zaman ödenir?
Kurumlar vergisi beyanname verme sürecinin sonuna geliniyor. Bu vergi türü, kurumların 1 yıllık kazançlarının belirli bir kısmının vergi olarak ödenmesini ifade ediyor. Kurumlar vergisini ödemeyen mükellefler ilk olarak gecikme cezası ve ardından da daha büyük cezalara maruz kalır. Peki, kurumlar vergisi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman?
Kurumlar vergisi tahsilatı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır. Şahıs şirketi olmayanları kapsayan kurumlar vergisinin oranını da GİB belirler. 2025 kurumlar vergisi oranı da duyuruldu. Nisan ayı başında başlayan ödeme takvimi için son ödeme tarihi gündemde.