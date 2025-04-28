Kurumlar vergisi oranı 2025: Kurumlar vergisi uzayacak mı, ne zaman ödenir?

KURUMLAR VERGİSİ UZATILDI MI, NE ZAMAN ÖDENİR?

Kurumlar vergisini ödemekle yükümlü olan mükelleflere yönelik henüz bir ödeme takviminin uzatılmasına dair bir açıklama yapılmadı.



2024 yılı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi 1-30 Nisan tarihleri arasında verilecek. Kurumlar vergisi ödemekle yükümlü mükellefler, vergi ödeme dönemi için GİB web sitesi üzerinden Kurumlar Vergisi Beyannamesi belgesini indirip doldurmalı, ardından bu belgeyle bağlı olunan vergi dairesine ödeme yapılmalıdır.