Kurumlar vergisi oranı 2025: Kurumlar vergisi uzayacak mı, ne zaman ödenir?

Kurumlar vergisi beyanname verme sürecinin sonuna geliniyor. Bu vergi türü, kurumların 1 yıllık kazançlarının belirli bir kısmının vergi olarak ödenmesini ifade ediyor. Kurumlar vergisini ödemeyen mükellefler ilk olarak gecikme cezası ve ardından da daha büyük cezalara maruz kalır. Peki, kurumlar vergisi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman?

Kurumlar vergisi oranı 2025: Kurumlar vergisi uzayacak mı, ne zaman ödenir? - 1

Kurumlar vergisi tahsilatı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır. Şahıs şirketi olmayanları kapsayan kurumlar vergisinin oranını da GİB belirler. 2025 kurumlar vergisi oranı da duyuruldu. Nisan ayı başında başlayan ödeme takvimi için son ödeme tarihi gündemde.

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Kurumlar vergisi oranı 2025: Kurumlar vergisi uzayacak mı, ne zaman ödenir? - 2

KURUMLAR VERGİSİ UZATILDI MI, NE ZAMAN ÖDENİR?

Kurumlar vergisini ödemekle yükümlü olan mükelleflere yönelik henüz bir ödeme takviminin uzatılmasına dair bir açıklama yapılmadı.

2024 yılı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi 1-30 Nisan tarihleri arasında verilecek. Kurumlar vergisi ödemekle yükümlü mükellefler, vergi ödeme dönemi için GİB web sitesi üzerinden Kurumlar Vergisi Beyannamesi belgesini indirip doldurmalı, ardından bu belgeyle bağlı olunan vergi dairesine ödeme yapılmalıdır.

Kurumlar vergisi oranı 2025: Kurumlar vergisi uzayacak mı, ne zaman ödenir? - 3

KURUMLAR VERGİSİ ORANI NE KADAR 2025?

2025 yılı kurumlar vergisi oranı %25 olarak açıklandı. Kurumlar vergisinin ödenmediği durumlarda gecikme cezası ve takiben daha ağır cezalar uygulanır.

Kurumlar vergisi oranı 2025: Kurumlar vergisi uzayacak mı, ne zaman ödenir? - 4

Kurumlar Vergisi Mükellefleri:

Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar şunlardır:
• Sermaye şirketleri,
• Kooperatifler,
• İktisadi kamu kuruluşları,
• Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler,
• İş ortaklıkları.

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