Kuzey Amerika'dan Türkiye'ye kadar yayıldı! Kilosu 230 liradan kapış kapış satılıyor, tıbbi değeri çok yüksek

Hatta bazı ürünlerde kıtlık seviyesinde sıkıntılar söz konusu oldu. Bunun bir daha yaşanamaması için yani pandeminin bir daha olmaması garanti edilemez, olma ihtimali yüksek. Bu durumda bizim tedbiren bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Konvansiyonel diğer tarım ürünlerinde zaten hiçbir tarlamız boş değil.