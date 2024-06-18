Kuzey Amerika'dan Türkiye'ye kadar yayıldı! Kilosu 230 liradan kapış kapış satılıyor, tıbbi değeri çok yüksek
Edirne'de yaban mersini hasadı başladı. Halk arasında 'mavi yemiş' olarak bilinen yaban mersini yetiştiren emekli ziraat yüksek mühendisi Enver Kırımlı (60), tarlada hasadını yaptı. Ürüne yoğun ilginin olduğunu belirten Kırımlı, "Yaban mersini satışında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda hatta ürün yetiştiremiyoruz" dedi.
İstanbul'da gıda sektöründe ziraat yüksek mühendisi olarak çalışan Enver Kırımlı, 3 yıl önce emekli olmasının ardından, 'mavi yemiş' olarak bilinen yaban mersini ve aronya yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.