KYK burs başvuru sonuçları 2022: Burs ve kredi başvurusu ne zaman açıklanacak? (e-Devlet GSB KYK burs sonuçları)

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

KYK burs başvurusu, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’da sona erdi.



Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.