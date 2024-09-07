KYK burs başvuruları 2024-2025: KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, yurt kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Barınma ihtiyaçlarını halleden öğrenciler şimdi de KYK burs başvurusunda bulunarak, eğitim hayatları için maddi destek almak istiyor. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler tarafından araştılıyor. KYK burs başvurularıyla birlikte öğrenciler hem yaşamları hem de eğitim hayatları için destek alacak. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?