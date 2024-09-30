KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? (2024-2025 KYK burs başvuru tarihleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları, üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Her yıl milyonlarca öğrenciye eğitim hayatlarında destek olması için burs veren KYK, bu yıl da başvurularını kısa bir zaman sonra başlatacak. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?
2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burslar bu yılda birçok öğrenciye eğitim hayatlarında destek sağlayacak. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?