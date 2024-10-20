KYK burs sonuçları 2024: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet GSB KYK burs sonuç tarihi)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 2024-2025 akademik eğitim yılının başlamasıyla birlikte başvuruda bulunan adaylar tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), her yıl yüz binlerce üniversite öğrencisinin eğitim hayatına KYK burslarıyla yardım ediyor. Bu yıl 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanan KYK burs başvurusu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları 2024: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet GSB KYK burs sonuç tarihi) - 1

2024 KYK burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanan KYK burs başvurularının ardından, başvuruda bulunan üniversite öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs sonuçları 2024: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet GSB KYK burs sonuç tarihi) - 2

2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; 2024 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.

KYK burs sonuçları 2024: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet GSB KYK burs sonuç tarihi) - 3

KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

KYK burs sonuçları 2024: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet GSB KYK burs sonuç tarihi) - 4

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs sonuçları 2024: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet GSB KYK burs sonuç tarihi) - 5

KYK BURSLARINA ZAM OLACAK MI?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

2025 yılı itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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