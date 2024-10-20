KYK burs sonuçları 2024: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet GSB KYK burs sonuç tarihi)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 2024-2025 akademik eğitim yılının başlamasıyla birlikte başvuruda bulunan adaylar tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), her yıl yüz binlerce üniversite öğrencisinin eğitim hayatına KYK burslarıyla yardım ediyor. Bu yıl 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanan KYK burs başvurusu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KYK burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanan KYK burs başvurularının ardından, başvuruda bulunan üniversite öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?