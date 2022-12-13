KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-23 e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama)

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yapılacak açıklamaya çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim hayatlarına katkı sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, şimdi büyük bir merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-23 e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama) - 1

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da aralık ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-23 e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama) - 2

KYK BURS SONUÇLARI e-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak burs ve kredi açıklamasının ardından, burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-23 e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama) - 3

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.

Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-23 e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama) - 4

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR OLDU?  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, KYK burs ve kredi miktarlarının yükseldiği açıkladı. 

Buna göre; Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseldi.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER