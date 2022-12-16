KYK burs sonuçları sorgulama 2022: KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? (e-Devlet KYK burs sonuçları)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan burs ve kredi başvurularının sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin başvuruda bulunmasının ardından KYK burs sonuçları için tarih açıklaması bekleniyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?