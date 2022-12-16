KYK burs sonuçları sorgulama 2022: KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? (e-Devlet KYK burs sonuçları)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan burs ve kredi başvurularının sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin başvuruda bulunmasının ardından KYK burs sonuçları için tarih açıklaması bekleniyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.
Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da aralık ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak burs ve kredi açıklamasının ardından, burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.
SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.
Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, KYK burs ve kredi miktarlarının yükseldiği açıkladı.
Buna göre; Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseldi.