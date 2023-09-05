KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-24 GSB KYK burs başvuru tarihleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, 2023-2024 üniversite akademik yılı öncesinde öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Hem eğitim hem de yaşantılarına destek olması amacıyla KYK burs başvurusu yapacak olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin ve KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KYK burs başvuru tarihlerine çevrildi. Yüz binlerce öğrencinin devlet desteği almak için beklediği KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?