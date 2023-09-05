KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-24 GSB KYK burs başvuru tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, 2023-2024 üniversite akademik yılı öncesinde öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Hem eğitim hem de yaşantılarına destek olması amacıyla KYK burs başvurusu yapacak olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-24 GSB KYK burs başvuru tarihleri) - 1

2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin ve KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KYK burs başvuru tarihlerine çevrildi. Yüz binlerce öğrencinin devlet desteği almak için beklediği KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

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KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-24 GSB KYK burs başvuru tarihleri) - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-24 GSB KYK burs başvuru tarihleri) - 3

AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-24 GSB KYK burs başvuru tarihleri) - 4

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-24 GSB KYK burs başvuru tarihleri) - 5

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Başarısız olma,


• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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