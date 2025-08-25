KYK yurt başvuru tarihleri 2025 bilgisi | KYK devlet yurdu başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ücretleri

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. YKS yerleştirme sonuçlarına göre özellikle şehir dışında yurt kazanan adaylar başvuru takvimine odaklandı. KYK yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler ise burs başvuru takvimine odaklandı. Peki KYK yurt başvuruları 2025 ne zaman başlayacak? İşte, yurt başvuruları için öngörülen tarih…

Gençlik ve Spor Bakanlığı ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere yurt ve burs desteği sağlıyor. Şehir dışından üniversite eğitimi almak için farklı bir şehre taşınacak öğrencilerin genellikle ilk tercihi KYK yurtları oluyor. KYK yurt başvuruları değerlendirirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, üniversite eğitimi alınan şehir vb. birçok kriter dikkate alınıyor. Yurtlarda öğrencilere kahvaltı, akşam yemeği sağlanıyor. Yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler ilk kayıt ücreti ve depozito yatırılıyor. YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos itibarıyla tamamlanırken gözler yurt başvurularında.

KYK YURT BAŞVURULARI 2025-2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvuruları ayrı tarihlerde alınıyor. İlk olarak öğrenciler için konaklama desteği sağlanan yurt müracaatları alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz yurt başvuru takvimini yayımlamadı.

Yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor. Genellikle burs (kredi) başvuruları ise üniversiteler açıldıktan sonra Ekim ayında alınıyor. Burs ödemeleri geriye dönük olarak toplu yapılıyor.

KYK DEVLET YURDU ÜCRETLERİ

Her yıl KYK yurt ücretleri güncelleniyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 1. tip yurtlar aylık 517 liradan başlıyordu. Yurt tipine göre ücretler 855 liraya kadar yükseliyor. Yeni yılın yurt ücretleri henüz belirlenmedi.

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, lise ve dengi eğitimlerini Aile Bakanlığı bünyesinde barınarak geçirenler, devlet koruması altında olanla bakanlık yurtlarında ücretsiz kalabiliyor.

1. TİP 517,50 ₺
2. TİP 607,50 ₺
3. TİP 607,50 ₺
4. TİP 720 ₺
5. TİP 765 ₺
6. TİP 855 ₺
KKTC 1.125 ₺

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

