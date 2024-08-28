Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun temeli atıldı | Bakan Uraloğlu: Transit trafiği şehir dışına alıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Başkenti Lefkoşa’nın şehir içi ve transit trafiğini düzenleyecek olan 20 kilometre uzunluğundaki Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada yolun 11 kilometrelik kesimini 20 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe açtıklarını anımsatarak, “Şimdi de projemizin 4,6 kilometrelik ikinci kesiminin temelini atıyoruz. Platform genişliği 23 metre olacak yol bünyesinde 2 adet modern dönel kavşağın yanı sıra yolu Girne-Lefkoşa Yolu’na bağlayacak 48 metre açıklıklı Girne Köprülü Kavşağı’nı da inşa edeceğiz. Kuzey Çevre Yolu ile; transit trafiği şehir dışına alarak, Lefkoşa’nın şehir içi ve çevre yerleşkelerle ulaşımını rahatlatıyoruz.” diye konuştu. Uraloğlu, Bakanlık olarak KKTC’de 2024 Yılı İtibarıyla Toplam Proje Bedeli 4,5 Milyar Lira Olan 378 Kilometre Uzunluğunda 6 Yol Yapım Projesinin devam ettiğinin de altını çizdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karayolu ulaşım ağını güçlendirecek Lefkoşa Kuzey Çevreyolu Temel atma törenine katıldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir ay önce Kıbrıs Türk’ünün Ada’daki varlığının baki olduğunu dosta-düşmana haykırdığımız Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü tekrardan yürekten tebrik ediyorum. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.” dedi.