Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun temeli atıldı | Bakan Uraloğlu: Transit trafiği şehir dışına alıyoruz

"KKTC'de KALKINMA HAMLESİ VE EKONOMİK BÜYÜME HEPİMİZİ GURURLANDIRMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin, Kıbrıs Adasında kapsamlı çözümün sağlanması hedefine paralel olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her bakımdan gelişip güçlenmesine büyük önem verdiğini belirterek, “Türkiye’nin de katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son yıllarda gerçekleşen kalkınma hamlesi ve ona bağlı ekonomik büyüme, hepimizi gururlandırmaktadır.” ifadelerini kullandı.



"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ HER ZAMAN GÖSTERDİK"

Bakan Uraloğlu, ekonomideki gelişmeyi kalıcı hale getirmek için ulaştırma ve haberleşme alanlarında atılacak adımların oldukça önemli olduğunun altını çizerek, “Bu vesileyle ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak görev alanımıza giren tüm konularda elimizden gelen gayreti her zaman gösterdik ve yeni çalışmalarımıza da aynı azimle devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.