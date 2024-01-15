Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme tarihi)

Maaş farklarının ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce memur tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 2024 ocak ayında 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 49,25'lik zam almaya hak kazanan memurlar, zamlı maaşların ve maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Peki, maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı ne kadar oldu?

Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme tarihi) - 1

2024 memur zammı sonrasında maaş farklarının ne zaman ödeneceği binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayacak olan memur ve emeklisi, maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

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Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme tarihi) - 2

ZAMLI MAAŞLAR BUGÜN YATIRILACAK

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar. Memurlar, 15 Ocak 2024 itibarıyla yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Buna göre; Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2024 Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme tarihi) - 3

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur ocak maaşlarını zamlı oalrak alacak. Memurların zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılıyor.

Maaş farklarının da kısa bir süre sonra ödenmesi bekleniyor.

Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme tarihi) - 4

2024 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme tarihi) - 5

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bekar: 30 bin 372 TL

Sendikalı evli: 32 bin 639 TL

Sendikalı bekar: 30 bin 910 TL

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