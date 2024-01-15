Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme tarihi)
Maaş farklarının ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce memur tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 2024 ocak ayında 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 49,25'lik zam almaya hak kazanan memurlar, zamlı maaşların ve maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Peki, maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı ne kadar oldu?
2024 memur zammı sonrasında maaş farklarının ne zaman ödeneceği binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayacak olan memur ve emeklisi, maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?