Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı emekli ve memur maaşları Kurban Bayram'ından önce mi, sonra mı yatacak? SGK'dan emeklilere bayram müjdesi

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Sorusuna yanıt arayan milyonlarca memur ve emekli, 2025 Kurban Bayramı yaklaşırken maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Özellikle bayram hazırlıkları ve artan maliyetler nedeniyle maaşların erken ödenmesi memur ve emekliler için büyük önem taşıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Memur maaşları normal şartlarda ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılırken, emekli maaşları ise ayın 17'si ve 26'sı arasında hesaplara geçiyor. Emekli Sandığı maaşları ise her ayın ilk 5 günü içerisinde hesaplara yatırılıyor. 5 Haziran'ın arefe gününe denk gelmesi nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamında 5 Haziran günü maaşlarını alacak vatandaşlara SGK tarafından müjdeli haber geldi. Peki, memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte 2025 Haziran ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri.

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı emekli ve memur maaşları Kurban Bayram'ından önce mi, sonra mı yatacak? SGK'dan emeklilere bayram müjdesi - 1

Memur ve emekli maaşı ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağıyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak ve bayram ziyaretine gelecek olan misafirlerini güzel ağırlamak isteyen vatandaşlar, memur ve emekli maaşı ödemelerinin haziran ayında erken yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte 2025 Haziran ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri.

EKONOMİ HABERLERİ

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı emekli ve memur maaşları Kurban Bayram'ından önce mi, sonra mı yatacak? SGK'dan emeklilere bayram müjdesi - 2

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak.

Mayıs ayında memur maaşları 15’inden itibaren hesaplara yatırıldı. Emekli aylıkları ödemeleri ise tahsis numarasına göre devam ediyor.

Maaş ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılıyor.

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda ödeme takvimi değiştirilmeden maaşlar daha önceki tarihlerde olduğu gibi yatırılmıştı. Bu yıl da bayram sebebiyle maaşların öne çekilmesine ilişkin resmi açıklama SGK tarafından yapıldı.

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı emekli ve memur maaşları Kurban Bayram'ından önce mi, sonra mı yatacak? SGK'dan emeklilere bayram müjdesi - 3

SGK'DAN BAYRAM ÖNCESİ MAAŞ AÇIKLAMASI

SGK'dan yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi.

Buna göre; Maaşlarını 5 Haziran'da alacak olan Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerinin hesaplarına 4 Haziran'da ödemeler yapılacak.

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı emekli ve memur maaşları Kurban Bayram'ından önce mi, sonra mı yatacak? SGK'dan emeklilere bayram müjdesi - 4

NORMAL TAKVİME GÖRE İLERLEYECEK

Takvimde bir değişiklik yapılmadığı takdirde memurlar Haziran ayı maaşlarını 15’inden itibaren alabilecek.

SSK emeklileri ise 17’si ile 26’sı arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları 25’i ile 28’inde yatırılacak.

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı emekli ve memur maaşları Kurban Bayram'ından önce mi, sonra mı yatacak? SGK'dan emeklilere bayram müjdesi - 5

EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi yatırılacak. 2025 yılında bayram ikramiyesi 4.000 lira olarak belirlendi.

Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alabilecek.

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı emekli ve memur maaşları Kurban Bayram'ından önce mi, sonra mı yatacak? SGK'dan emeklilere bayram müjdesi - 6

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Hak sahipleri, ikramiye ödemelerini e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.

Emekli ikramiyesi ödemeleri bayramdan bir hafta önce tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

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