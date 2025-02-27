Marketlerde Ramazan kolisi fiyatları 2025 ne kadar, içerisinde neler var? Zincir market Ramazan kolisi fiyatları

Özellikle her yıl Ramazan ayından önce BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros gibi zincir marketler, içerisinde temel gıda ürünlerinin yer aldığı Ramazan kolilerini satışa sunuyor. Ramazan kolisi fiyatları, ürün çeşitliliğine göre farklılık gösterirken un, yağ, şeker, çay, bakliyat gibi malzemeler bulunuyor. Ramazan ayı bu yıl cuma gününü cumartesiye bağlayan gece uyanılacak sahur ile başlıyor. Ramazan kolileri ise genellikle ilk günlerde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Peki Ramazan Kolisi fiyatları 2025 ne kadar? İşte, marketlerde satışa sunulan Ramazan Kolisi fiyatları…