Marketlerde Ramazan kolisi fiyatları 2025 ne kadar, içerisinde neler var? Zincir market Ramazan kolisi fiyatları

Özellikle her yıl Ramazan ayından önce BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros gibi zincir marketler, içerisinde temel gıda ürünlerinin yer aldığı Ramazan kolilerini satışa sunuyor. Ramazan kolisi fiyatları, ürün çeşitliliğine göre farklılık gösterirken un, yağ, şeker, çay, bakliyat gibi malzemeler bulunuyor. Ramazan ayı bu yıl cuma gününü cumartesiye bağlayan gece uyanılacak sahur ile başlıyor. Ramazan kolileri ise genellikle ilk günlerde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Peki Ramazan Kolisi fiyatları 2025 ne kadar? İşte, marketlerde satışa sunulan Ramazan Kolisi fiyatları…

Marketlerde Ramazan kolisi fiyatları 2025 ne kadar, içerisinde neler var? Zincir market Ramazan kolisi fiyatları - 1

Özellikle her yıl Ramazan ayından önce BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros gibi zincir marketler, içerisinde temel gıda ürünlerinin yer aldığı Ramazan kolilerini satışa sunuyor. Ramazan kolisi fiyatları, ürün çeşitliliğine göre farklılık gösterirken un, yağ, şeker, çay, bakliyat gibi malzemeler bulunuyor. Ramazan ayı bu yıl cuma gününü cumartesiye bağlayan gece uyanılacak sahur ile başlıyor. Ramazan kolileri ise genellikle ilk günlerde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Peki Ramazan Kolisi fiyatları 2025 ne kadar? İşte, marketlerde satışa sunulan Ramazan Kolisi fiyatları…

EKONOMİ HABERLERİ

Marketlerde Ramazan kolisi fiyatları 2025 ne kadar, içerisinde neler var? Zincir market Ramazan kolisi fiyatları - 2

ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ 2025 FİYATLARI

ŞOK markette Ramazan Kolisi satış fiyatı belli oldu. Erzak paketinin içerisinde 13 farklı ürün yer aldı. Temel gıda ürünlerinden salça, çay, un, makarna, pirinç, mercimek kolide yer aldı. ŞOK market Ramazan Kolisi içeriği şu şekilde;

Domates Salçası 830 Gr, Çay 500 Gr, Ayçiçek Yağı 1 Lt, Un 1000 Gr, Kakaolu Puding 150 Gr, Ezogelin Çorba 80 Gr Burgu Makarna 500 Gr, Pilavlık Pirinç 1000 Gr, Kırmızı Mercimek 1000 Gr, Pilavlık Bulgur 1000 Gr, Tuz 750 Gr, Küp Şeker 1Kg, Salamura Siyah Zeytin (351-410) 400 Gr.

Marketlerde Ramazan kolisi fiyatları 2025 ne kadar, içerisinde neler var? Zincir market Ramazan kolisi fiyatları - 3

CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ

CarrefourSA dört farklı Ramazan kolisini müşteriler için satışa sundu. Süper Ramazan Kolisi Fiyatı 629,95 TL, Mega Ramazan Kolisi 799,95 TL, Klasik Ramazan Kolisi 369,95 TL ve Bağış Klasik Ramazan Kolisi 369,95 TL’den raflarda olacak.

Süper Ramazan Kolisi içeriğinde 20 farklı ürün bulunurken nohut, bulgur, pirinç. ithal mercimek, türk kahvesi, buğday unu, makarna, arpa şehriye, nohut, bezelye, bulyon, irmik, şehriye gibi alternatifler yer alıyor.

En yüksek fiyattan satışa sunulacak Mega Ramazan Kolisinde ise 24 farklı ürün bulunurken ürünlerin gramajları farklılık gösteriyor.

Marketlerde Ramazan kolisi fiyatları 2025 ne kadar, içerisinde neler var? Zincir market Ramazan kolisi fiyatları - 4

MİGROS İKİ FARKLI KOLİ SATIŞA SUNDU

Migros market ise Bereket Paketi ve Lezzet Paketi adlı iki farklı Ramazan Kolisi satışa sundu. Bereket Paketi 369,95 TL olurken Lezzet Paketi ise 629,95 TL olacak. Lezzet Paketi’nde yer alan ürünler şu şekilde;

Söke Un 1 Kg, Ayçiçek Yağı 1 L, Burgu Makarna 500 G x 2, Spaghetti Makarna 500 G, Yüksük Makarna 500 G, İrmik 500 G, Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2, Tavuk Suyu Bulyon 60 G, Domates Salçası 830 G, Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G, Haşlanmış Nohut 700 G, Haşlanmış Fasulye 700 G, Haşlanmış Bezelye 700 G, Pilavlık Pirinç 1 Kg, Kırmızı Mercimek 1 Kg, Mardin Pilavlık Bulgur 800 G, Koçbaşı Nohut 1 Kg, Toz Şeker 1 Kg, Harman Siyah Çay 500 G, Türk Kahvesi 100G, Doğranmış Domates 400 G.

Marketlerde Ramazan kolisi fiyatları 2025 ne kadar, içerisinde neler var? Zincir market Ramazan kolisi fiyatları - 5

A101 VE BİM’DE SATIŞA SUNULMASI BEKLENİYOR

A101 ve BİM marketlerde Ramazan kolilerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor. Ramazan’a özel ürünler ise market reyonlarında yerini almaya başladı. 

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