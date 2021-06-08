Marmara Denizi Eylem Planı: Müsilaj (Deniz salyası) temizliği başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplandı.