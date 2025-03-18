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Mart 2025 Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Hak sahiplerine ikramiyeler ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı’na iki haftadan kısa bir zaman kala milyonlarca emekli ve hak sahibi bayram ikramiyesi ödeme takvimine odaklandı. Bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ve onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bayram ikramiyelerindeki bin liralık artışın 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar ilave maliyet oluşturması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ise ödeme programı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Peki 2025 Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme programı…

Mart 2025 Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Hak sahiplerine ikramiyeler ne zaman yatacak? - 1

Emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacağından Nisan ayında da emekli olmaya hak kazananlar ikramiyeden faydalanabilecek. 4A, 4B ve 4C emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri toplam 3 günde tamamlanmıştı. Özellikle bayram sebebiyle seyahat etmeye hazırlananlar ve alışveriş yapacaklar, bayram ikramiyesi ödeme takvimine göre hareket edecek. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? İşte, ikramiyeler için ön görülen tarih

EKONOMİ HABERLERİ

Mart 2025 Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Hak sahiplerine ikramiyeler ne zaman yatacak? - 2

ÖNCE YASALAŞACAK

Emekli bayram ikramiyelerinin yatması için öncelikle ilgili kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi gerekiyor.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasına ilişkin kanun teklifi onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

Emekli bayram ikramiyesi zammına ilişkin kanun teklifinin en geç cuma günü (21 Mart) tarihine kadar görüşülerek Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Mart 2025 Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Hak sahiplerine ikramiyeler ne zaman yatacak? - 3

GEÇEN YIL ÖDEMELER 3 GÜNDE TAMAMLADI

Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. Geçtiğimiz yıl bayram Nisan ayına gelirken ödemeler toplam 3 günde tamamlanmıştı.

Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri, ilk olarak 4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan başlıyor. Geçtiğimiz yıl ödemeler tahsis numarası 17 ve 18 olanlardan başlamış ve son olarak 23,24,25,26 olanlara yatırılmıştı.

Mart 2025 Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Hak sahiplerine ikramiyeler ne zaman yatacak? - 4

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulu çalışmaları tamamlandıktan sonra kanun teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi SGK tarafından oluşturulacak. Bayram ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine yatırılması bekleniyor.

Mart 2025 Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Hak sahiplerine ikramiyeler ne zaman yatacak? - 5

İKRAMİYE ÖDEMELERİ HAZİRAN’DA DA YAPILACAK

Emekli bayram ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce toplam iki kez yatırılıyor.

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak. Emekli bayram ikramiyesinde bu yıl ikinci bir artış olmayacak. Haziran ayından önce emeklilere 4 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

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