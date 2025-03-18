Mart 2025 Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Hak sahiplerine ikramiyeler ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı’na iki haftadan kısa bir zaman kala milyonlarca emekli ve hak sahibi bayram ikramiyesi ödeme takvimine odaklandı. Bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ve onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bayram ikramiyelerindeki bin liralık artışın 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar ilave maliyet oluşturması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ise ödeme programı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Peki 2025 Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme programı…
Emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacağından Nisan ayında da emekli olmaya hak kazananlar ikramiyeden faydalanabilecek. 4A, 4B ve 4C emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri toplam 3 günde tamamlanmıştı. Özellikle bayram sebebiyle seyahat etmeye hazırlananlar ve alışveriş yapacaklar, bayram ikramiyesi ödeme takvimine göre hareket edecek. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? İşte, ikramiyeler için ön görülen tarih