Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Evde bakım parası ne zaman yatacak?

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI ERKEN Mİ YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli kişilerin ihtiyaçlarının karşılaşması ve bakımını üstelenen yakınlarına destek oluyor. Ocak ayı itibarıyla evde bakım maaşı 10 bin lira seviyesini geçti.



Bakanlık tarafından yapılan ödemeler, Mart ayında illere göre 15’i ve 31’i arasında hesaplara aktarılacak. Ödemelerin öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.



Evde bakım maaşının hesaplara geçtiğini kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.