Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Evde bakım parası ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı ödemeleri, memur maaşı katsayısına göre hesaplandığından yılda iki kez artış gösteriyor. Ocak ayında zamlanan evde bakım parası 10 bin 125 lira olurken gözler Mart ayı ödemelerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan ödemeler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. Peki Mart ayı evde bakım maaşı 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son gelişmeler…
Engelli sağlık raporuyla birlikte “ Ağır Engelli” olduğunu belgelendirenler evde bakım maaşı ödemelerinden yararlanabiliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri bir yılda toplam 12 kez yapılırken her ay düzenli olarak hesaplara aktarılıyor. Mart ayının ilk haftası geride kalırken evde bakım maaşı ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Özellikle bayram öncesinde ödemelerin erken olup olmayacağı sosyal medya ve bazı platformlarda gündeme geldi.