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Mart ayı evde bakım maaşı sorgulama: 2025 Evde bakım maaşları yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım aylığı, 10 bin 125 liraya yükseltildi. Evde bakım maaşları, illere göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Bazı illerde ödemeler, diğer şehirlere göre önceden başladığından ödemeler kontrol ediliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Bayram sebebiyle geçtiğimiz yıllarda bazı destek ödemeleri öne çekilmişti. Hak sahipleri ise ödemelerin erken olup olmayacağını araştırıyor. Peki 2025 Mart ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Mart ayı ödemelerine ilişkin son gelişmeler…

Mart ayı evde bakım maaşı sorgulama: 2025 Evde bakım maaşları yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak? - 1

Mart ayı evde bakım aylığı ödemeleri, genellikle ay ortasından başlarken sonuna kadar tamamlanıyor. Evde bakım maaşları, Ocak ayında yeniden belirlenirken 10 bin lira seviyesini aştı. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart’ta başlarken ödemelerin erken olup olmayacağı gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme günlerine ilişkin bir takvim yayınlamıyor. Peki Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, evde bakım maaşı sorgulama yöntemi…

EKONOMİ HABERLERİ

Mart ayı evde bakım maaşı sorgulama: 2025 Evde bakım maaşları yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak? - 2

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Mart ayı evde bakım aylıkları ödemeleri, normal ödeme programında yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin erken yatacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Ödemeler, 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılacak. İllere göre ödemeler farklı tarihlerde yatırılacak. Evde bakım maaşının hesaplarda olup olmadığını kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.

Mart ayı evde bakım maaşı sorgulama: 2025 Evde bakım maaşları yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak? - 3

YILDA İKİ KEZ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Evde bakım maaşı bir yılda toplam 12 kez yatırılıyor. Memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplanan evde bakım maaşı tekrar Temmuz’da artış gösterecek. Memur aylıkları enflasyona göre belirlendiğinden evde bakım maaşı artışı bu orana göre artacak.

Mart ayı evde bakım maaşı sorgulama: 2025 Evde bakım maaşları yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak? - 4

BİLGİ VERİLMESİ GEREKİYOR

Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatırılmaktadır. Evde bakım aylığı alan kişinin ikametgah adresi değişmesi durumunda bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca maaş alan ailenin gelir durumunun yükselmesi ve asgari ücretin 2/3 ‘ünden fazla olması veya yanlış beyan tespitinde bulunulması halinde maaş ödemesi keslilir ve yasal işlem başlatırılır.

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