Mart ayı evde bakım maaşı sorgulama: 2025 Evde bakım maaşları yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Mart ayı evde bakım aylıkları ödemeleri, normal ödeme programında yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin erken yatacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.



Ödemeler, 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılacak. İllere göre ödemeler farklı tarihlerde yatırılacak. Evde bakım maaşının hesaplarda olup olmadığını kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.