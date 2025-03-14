Mart ayı evde bakım maaşı sorgulama: 2025 Evde bakım maaşları yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım aylığı, 10 bin 125 liraya yükseltildi. Evde bakım maaşları, illere göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Bazı illerde ödemeler, diğer şehirlere göre önceden başladığından ödemeler kontrol ediliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Bayram sebebiyle geçtiğimiz yıllarda bazı destek ödemeleri öne çekilmişti. Hak sahipleri ise ödemelerin erken olup olmayacağını araştırıyor. Peki 2025 Mart ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Mart ayı ödemelerine ilişkin son gelişmeler…
Mart ayı evde bakım aylığı ödemeleri, genellikle ay ortasından başlarken sonuna kadar tamamlanıyor. Evde bakım maaşları, Ocak ayında yeniden belirlenirken 10 bin lira seviyesini aştı. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart’ta başlarken ödemelerin erken olup olmayacağı gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme günlerine ilişkin bir takvim yayınlamıyor. Peki Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, evde bakım maaşı sorgulama yöntemi…