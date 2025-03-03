Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği mart ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam dönemi gelen kiracılar güncel mart ayı kira artış oranına göre zam yapacak. TÜFE verileri geçtiğimiz ay yüzde 56,35 olarak uygulanmıştı. Peki, mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?