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Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Mart ayı kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE rakamları netleşti ve mart ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği mart ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam dönemi gelen kiracılar güncel mart ayı kira artış oranına göre zam yapacak. TÜFE verileri geçtiğimiz ay yüzde 56,35 olarak uygulanmıştı. Peki, mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ

Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

12 AYLIK TÜFE ORANI BAZ ALINACAK

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Şubat ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine mart ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve şubat ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.

Buna göre; Mart ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 53,83 olmasının ardından yüzde 53,83 olarak uygulanacak.

Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 27 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 53,83

Kira Artış Tutarı: 14 bin 534 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 534 TL

Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 27 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 6 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 33 bin 750 TL

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