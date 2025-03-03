Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Mart ayı kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE rakamları netleşti ve mart ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?
Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği mart ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam dönemi gelen kiracılar güncel mart ayı kira artış oranına göre zam yapacak. TÜFE verileri geçtiğimiz ay yüzde 56,35 olarak uygulanmıştı. Peki, mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?