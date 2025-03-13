Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri 2025: Mazot ve gübre desteği yattı mı?
Mazot ve gübre desteği Mart ayı ödeme tarihleri, çiftçi destek ödemelerinin hesaplara aktarılmasıyla merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, mazot ve gübre desteği ödemelerini düzenli olarak her ay gerçekleştiriyor. Bakanlık tarafından mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak. Ödemeler ise e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son gelişmeler…
Çiftçilerin mazot ve gübre maliyetlerine yardımcı olması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin mart ayından hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Çiftçilikle uğraşan üreticiler, ödemelerin yatırılmasıyla birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, mart ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?