Masadaki rakamlar: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi zammı
Ramazan ayında milyonlarca emekli alacağı bayram ikramiyesine odaklandı. Her yıl iki kez emeklilere ödenen ikramiyeleri, son olarak yüzde 50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yapılacağını aktarmıştı. Yeni yılda asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı, dul ve yetim aylığı, yaşlılık maaşı gibi birçok ödeme değişti. Emekliler ise Ramazan ve Kurban Bayramı’nda alacakları ikramiyelere odaklandı. Bayram ikramiyeleri için konuşulan zam oranına göre hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi gelişmeleri…
Emeklilerin ek gelir kaynaklarından birisi olan bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra birçok hak sahibi de yararlanıyor. Bayram ikramiyesi ödemesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılıyor. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler, ayrıca başvuru alınmadan emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bayram ikramiyesi zammına çevrildi. Yılda iki kez artan emekli aylıklarına yapılan zam oranı yüzde 15,75 olurken bayram ikramiyelerine ilişkin beklenti arttı. Peki Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? İşte, yapılan hesaplama…