Mavi yemiş yüz güldürdü: Kilosu 500 TL
Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından fidanlarının dağıtımı yapılan mavi yemişin hasadı başladı. Üreticiler, kilogramı 500 TL’ye ulaşan mavi yemişten memnun olduklarını belirtti.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk döneminde başlattığı çalışmalar bu dönemde de büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile geçmiş yıllarda fidanları dağıtılan ve bugünlerde hasadı yapılarak kilogramı 500 TL’den başlayan fiyatlarda alıcı bulan mavi yemiş üreticilerin de yüzünü güldürüyor.