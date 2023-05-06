Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Mayıs ayının ilk günlerinde aile destek ödemlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda verilen aile destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Peki, mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? - 1

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen bir proje. Aile destek ödeme miktarları ise hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre farklılık gösteriyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? - 2

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Mayıs ayı aile destek ödeme tarihi netlik kazanmadı ancak ödemeler her ayın ilk iki haftası içerisinde yapılıyor.

Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? - 3

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? - 4

ÖDEMELER AYLIK GELİRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Aile destek ödeme tutarları, hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre değişiyor.

450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 TL

Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? - 5

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA HAKKINDA

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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