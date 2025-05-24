Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Enflasyon beklentisi ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayına yönelik enfLasyon rakamları bir sonraki ayın başında paylaşılacak. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 37,86 olmuştu. Enflasyon beklentisine dair katılımcı anketi de yayımlandı. Buna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu. Peki, mayıs enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Enflasyon rakamları TÜİK tarafından her ay yayımlanıyor. Birçok kalemi etkileyen enflasyon oranları ayın başında açıklanıyor. Nisan ayında açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. İşte, enflasyon rakamları için beklenen tarih...