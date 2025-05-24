Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayına yönelik enfLasyon rakamları bir sonraki ayın başında paylaşılacak. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 37,86 olmuştu. Enflasyon beklentisine dair katılımcı anketi de yayımlandı. Buna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu. Peki, mayıs enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Enflasyon beklentisi ne yönde? - 1

Enflasyon rakamları TÜİK tarafından her ay yayımlanıyor. Birçok kalemi etkileyen enflasyon oranları ayın başında açıklanıyor. Nisan ayında açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. İşte, enflasyon rakamları için beklenen tarih...

EKONOMİ HABERLERİ

Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Enflasyon beklentisi ne yönde? - 2

MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ayın enflasyon rakamları bir sonraki ayın başında duyurulur. Buna göre mayıs ayı enflasyonu Haziran ayının 3'ünde salı günü saat 10:00'da açıklanacak.

Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Enflasyon beklentisi ne yönde? - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ

2025 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti.

2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Enflasyon beklentisi ne yönde? - 4

NİSAN ENFLASYON ORANI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,1 oldu.

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