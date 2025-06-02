Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı

TÜİK, her ay olduğu gibi bu ay da bir önceki aya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini ayın ilk iş günü açıklayacak. Bu ay açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Ekonomistler tarafından yapılan ankete göre Mayıs ayı TÜFE artışının yüzde 1,8 ile yüzde 2,3 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Aylık bazda sınırlı bir artış beklense de, yıllık enflasyonun hafif bir gerilemeyle yüzde 36-37 bandında seyretmesi tahmin ediliyor. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?