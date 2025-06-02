Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde ev sahibi ve kiracıların bekleyişi sürüyor. Türkiye ekonomisinde yakından takip edilen enflasyon verileri, özellikle maaş zamları, kira artışları ve piyasa beklentileri açısından belirleyici rol oynuyor. Milyonların merakla beklediği Mayıs 2025 enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak olan mayıs ayı TÜFE kararı öncesinde ise ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı - 1

TÜİK, her ay olduğu gibi bu ay da bir önceki aya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini ayın ilk iş günü açıklayacak. Bu ay açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Ekonomistler tarafından yapılan ankete göre Mayıs ayı TÜFE artışının yüzde 1,8 ile yüzde 2,3 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Aylık bazda sınırlı bir artış beklense de, yıllık enflasyonun hafif bir gerilemeyle yüzde 36-37 bandında seyretmesi tahmin ediliyor. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı - 3

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ 5 AYLIK ENFLASYON FARKINDA

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6,94'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,95 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12.29 kümülatif zam meydana gelecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 nisan ayı için yüzde 13.36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak.

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı - 5

NİSAN AYI ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

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