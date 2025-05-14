Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller 2025: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2025 yılı itibarıyla 10 bin 125 liraya yükselen evde bakım maaşları, bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde her ay ihtiyaç sahiplerini hesaplarına yatırılıyor. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller 2025: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? - 1

2025 mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

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Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller 2025: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? - 2

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler, Mart ayında illere göre 15’i ve 31’i arasında hesaplara aktarılacak. Ödemelerin öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Evde bakım maaşının hesaplara geçtiğini kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller 2025: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? - 3

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sorgulama işlemi e-Devlet'ten olabildiği gibi SMS ile de yapılabiliyor. e-Devlet "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" seçeneğinden ödeme sorgulaması yapılıyor.

SMS aracılığı ile sorgulama işlemi de, mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'ye SMS göndererek sorgulama gerçekleşir.

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER SORGULAMA

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller 2025: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? - 4

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Engeli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki temel şartı bulunmaktadır. Kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı” olması şartı aranır.

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