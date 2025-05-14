Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller 2025: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2025 yılı itibarıyla 10 bin 125 liraya yükselen evde bakım maaşları, bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde her ay ihtiyaç sahiplerini hesaplarına yatırılıyor. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
2025 mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?