Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller 2025: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler, Mart ayında illere göre 15’i ve 31’i arasında hesaplara aktarılacak. Ödemelerin öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.



Evde bakım maaşının hesaplara geçtiğini kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.