FED faiz kararı Mayıs ayı ne zaman açıklanacak? Piyasaların faiz beklentisi belli oldu
Özellikle dolar, altın, borsa, kripto para yatırımcılarının yakından takip etti Mayıs ayı FED faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantı takvimi daha önceden duyurulmuştu. ABD ile Çin'in tarifelerde müzakere edebilecekleri beklentisi, piyasalarda pozitif seyrederken gözler FED'in alacağı kritik faiz kararına çevrildi. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. ABD'nin gümrük tarifelerinde Çin ile müzakere edebileceği umutları piyasalarda risk iştahını artırırken, dolar, altın ve kripto paralarda yükseliş sürüyor. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?