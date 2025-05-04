FED faiz kararı Mayıs ayı ne zaman açıklanacak? Piyasaların faiz beklentisi belli oldu

Özellikle dolar, altın, borsa, kripto para yatırımcılarının yakından takip etti Mayıs ayı FED faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantı takvimi daha önceden duyurulmuştu. ABD ile Çin'in tarifelerde müzakere edebilecekleri beklentisi, piyasalarda pozitif seyrederken gözler FED'in alacağı kritik faiz kararına çevrildi. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı Mayıs ayı ne zaman açıklanacak? Piyasaların faiz beklentisi belli oldu - 1

ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. ABD'nin gümrük tarifelerinde Çin ile müzakere edebileceği umutları piyasalarda risk iştahını artırırken, dolar, altın ve kripto paralarda yükseliş sürüyor. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı Mayıs ayı ne zaman açıklanacak? Piyasaların faiz beklentisi belli oldu - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de kritik faiz kararını ilan edecek.

FED faiz kararı Mayıs ayı ne zaman açıklanacak? Piyasaların faiz beklentisi belli oldu - 3

PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifelerde müzakere edebilecekleri beklentisi, makroekonomik veriler ve Amerikalı şirketlerin açıkladığı bilançoların öne çıktığı haftada pozitif seyrederken gözler, gelecek hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

ABD yönetiminin korumacı ticaret adımları çerçevesinde uygulamaya aldığı gümrük tarifelerinde Çin ile müzakere edebileceği umutları piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu konudaki her yeni haber akışı yatırımcıların odağına yerleşirken ABD'de büyüme başta olmak üzere makroekonomik veriler de geride kalan haftada ön planda yer aldı.

Geçen hafta ABD ekonomisi, 2022 yılından beri ilk kez daralma kaydederken enflasyon-resesyon ikilemi arasında gelecek verileri dikkatle izleyen Fed'in atacağı adımlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Gelecek hafta para politikası kararlarını duyurmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri de yakından takip edilecek.

Para piyasalarında fiyatlamalar, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ortaya koydu.

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