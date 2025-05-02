Mayıs ayı kira artış oranı 2025: Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı kira artış oranı, nisan ayı enflasyon verileri öncesinde hem ev sahibi hem de kiracıların gündeminde yer alıyor. TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı geçtiğimiz ay 51,26 olarak açıklanmış ve kiracılar ev sahiplerine minimum bu oranda zam yapmıştı. Şimdi gözler nisan ayı TÜFE verilerine çevrildi. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
2025 mayıs ayı kira artış oranının ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz ay sözleşmesi biten kiracılar, TÜİK'in açıkladığı on iki aylık TÜFE verilerine göre en düşük yüzde 51,26 oranında zam yapmıştı. Mayıs ayında kira sözleşmesi biten kiracılar ise açıklanacak yeni verileri bekliyor. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?