Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 mayıs ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Mayıs ayı kira artış oranı, nisan ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranları ev, işyeri sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Mayıs ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından geçtiğimiz yıllarda getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sürmesi nedeniyle, mayıs ayında yapılacak artış oranı da kısıtlanmış oldu. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?