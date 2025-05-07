Mayıs ayı yaşlılık maaşı ve engelli maaşları yattı mı? Mayıs ayı yaşlılık maaşı ve engelli maaşı 2025 ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri kapsamında engelli ve yaşlılık maaşı ödemeleri yapılıyor. Yaşlılık maaşı 65 yaş üstü herhangi bir geliri olmayanlara yatırılırken engelli maaşları ise hastanelerden alınan raporlar doğrultusunda yatırılıyor. Yaşlılık maaşı ve engelli maaşlarına ilişkin beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’tan geldi. 6.2 milyar lira tutarındaki ödemeler başladı. Peki Engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, yapılan açıklamanın detayları…
Engelli ve yaşlıların hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için destek ödemeleri yapılıyor. Mayıs ayında 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı yatırılacak. Sosyal yardım bilgileri sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan hak sahipleri sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” yazarak ödemeleri kontrol edebilir.