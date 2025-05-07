Mayıs ayı yaşlılık maaşı ve engelli maaşları yattı mı? Mayıs ayı yaşlılık maaşı ve engelli maaşı 2025 ne zaman yatacak?

MAYIS AYI YAŞLILIK MAAŞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada toplam 6,2 milyar lira ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını aktardı.



Bakan Göktaş açıklamasında “ Bu doğrultuda mayıs ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.